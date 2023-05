Legende: Revanchierte sich für die Niederlage in der Qualifikation Jan-Lennard Struff im Halbfinal gegen Aslan Karazew. Keystone/AP/Manu Fernandez

Jan-Lennard Struff (ATP 65) steht beim ATP-1000-Turnier in Madrid im Final. Der 33-jährige Deutsche war ursprünglich in der Qualifikation hängengeblieben, rutschte aber als Lucky Loser ins Hauptfeld nach, wo er Sieg an Sieg reihte.

Gegen Aslan Karazew (ATP 121) spielte er in Madrid bereits zum 2. Mal. Der Russe war es nämlich, an dem Struff vergangene Woche in der letzten Runde der Qualifikation gescheitert war. Nun revanchierte sich der Deutsche im Halbfinal in der «Caja Magica» mit einem 4:6, 6:3, 6:4-Sieg für die klare Zweisatz-Niederlage und steht als erster Lucky Loser überhaupt in einem 1000er-Final.

Alcaraz peilt Titel Nummer 4 an

Dort bekommt es Struff mit Weltnummer 2 Carlos Alcaraz zu tun. Der spanische Titelverteidiger setzte sich an seinem 20. Geburtstag mit 6:4, 6:3 gegen Borna Coric (CRO/ATP 20) durch. Seit seiner Auftaktpartie gegen den Finnen Emil Ruusuvuori hat Alcaraz in Madrid keinen Satz mehr abgegeben.

Alcaraz peilt in Madrid bereits seinen 4. Titel des Jahres an. Er triumphierte schon in Buenos Aires, Indian Wells und zuletzt Barcelona.

Legende: Nach dem Sieg die Torte Carlos Alcaraz bekam nach seinem Finaleinzug in Madrid eine Geburtstagstorte überreicht. Keystone/EPA/Chema Moya