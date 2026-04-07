Carlos Alcaraz und Jannik Sinner starten in Monte-Carlo ohne Satzverlust in die Sandplatzsaison.

Legende: Fühlt sich auf Sand wohl Carlos Alcaraz. EPA SEBASTIEN NOGIER

Carlos Alcaraz (ATP 1) und Jannik Sinner (ATP 2) haben beim ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo einen überzeugenden Auftakt hingelegt.

Titelverteidiger Alcaraz setzte sich gegen Sebastian Baez (ATP 65) in 1:10 Stunden mit 6:1, 6:3 durch. Der Argentinier, der am Vortag Stan Wawrinka bezwungen hatte, war im Startsatz überfordert. Danach hielt der 25-Jährige besser mit; ihm gelang ein Rebreak, das er jedoch nicht bestätigen konnte.

Sinner keine Stunde auf dem Platz

Noch kürzeren Prozess machte Sinner mit seinem Kontrahenten: Der Italiener schlug den Franzosen Ugo Humbert (ATP 34) in weniger als einer Stunde 6:3, 6:0. Nach ausgeglichenem Beginn zog Sinner im 1. Satz davon und dominierte den 2. Durchgang nach Belieben. «Für ein erstes Spiel auf Sand war das eine sehr solide Leistung», sagte Sinner.

ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo