Carlos Alcaraz (ATP 1) und Jannik Sinner (ATP 2) haben beim ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo einen überzeugenden Auftakt hingelegt.
Titelverteidiger Alcaraz setzte sich gegen Sebastian Baez (ATP 65) in 1:10 Stunden mit 6:1, 6:3 durch. Der Argentinier, der am Vortag Stan Wawrinka bezwungen hatte, war im Startsatz überfordert. Danach hielt der 25-Jährige besser mit; ihm gelang ein Rebreak, das er jedoch nicht bestätigen konnte.
Sinner keine Stunde auf dem Platz
Noch kürzeren Prozess machte Sinner mit seinem Kontrahenten: Der Italiener schlug den Franzosen Ugo Humbert (ATP 34) in weniger als einer Stunde 6:3, 6:0. Nach ausgeglichenem Beginn zog Sinner im 1. Satz davon und dominierte den 2. Durchgang nach Belieben. «Für ein erstes Spiel auf Sand war das eine sehr solide Leistung», sagte Sinner.