Legende: Der topgesetzte Auger-Aliassime war zu stark für Stan Wawrinka. Keystone/ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Stan Wawrinka hat sich am Donnerstag aus Montpellier verabschiedet. Der 40-jährige Schweizer unterlag dem topgesetzten Félix Auger-Aliassime 4:6 und 6:7 (3:7). Wawrinka war in seinem ersten Duell mit dem Kanadier überhaupt über weite Strecken dominiert worden.

Wawrinka leistete jedoch insbesondere im zweiten Satz Widerstand. Nachdem er das Break zum 2:3 kassiert hatte, nahm «Stan the Man» der Weltnummer 8 prompt seinerseits den Aufschlag ab. Im Tiebreak ging der Halbfinalist der US Open 2025 jedoch 6:1 in Führung und verwertete nach 1:47 Stunden den dritten Matchball.

Wawrinka nähert sich den Top 100

Wawrinka, der in Montpellier eine Wildcard erhalten hatte, wird dank seines Sieges in der 1. Runde einige Plätze in der Weltrangliste gutmachen. Derzeit auf Platz 113 der Weltrangliste klassiert, dürfte er sich am Montag im ATP-Ranking den Top 100 nähern. Damit kann er gelassen auf den weiteren Verlauf seiner letzten Saison auf der Tour blicken.

