ATP-Turnier in Montpellier Wawrinka meistert Auftakthürde – jetzt wartet der Topgesetzte

Der Romand schaltet in der Startrunde des ATP-250-Turniers den besser klassierten Serben Hamad Medjedovic aus.

04.02.2026, 18:51

Stan Wawrinka in Aktion.
Legende: Siegt auch in Montpellier Stan Wawrinka – hier an den Australian Open. IMAGO/Imagn Images

Stan Wawrinka (ATP 113) steht beim ATP-250-Turnier von Montpellier (FRA) im Achtelfinal. Bei seiner Auftaktpartie setzte sich der Romand gegen den 18 Jahre jüngeren Hamad Medjedovic (ATP 80) durch. Er schlug seinen Gegner 7:6, 6:4.

Im Startsatz wehrte der 40-Jährige, der auch in Südfrankreich mit einer Wildcard antrat, alle drei Breakchancen gegen sich ab, ohne sich selbst eine zu erspielen. Im anschliessenden Tiebreak behielt er mit 7:3 die Oberhand. In Durchgang Nummer zwei gelangen Wawrinka die Breaks zum 2:1 bzw. 4:1. Auch wenn er seinen Aufschlag noch einmal abgeben musste, reichte der Vorsprung am Ende für den Sieg. Nach 1:41 Stunden verwertete Wawrinka seinen 1. Matchball.

Nun kommt's zu Premieren-Duell

Im Achtelfinal kriegt es Wawrinka, der seine Abschiedssaison absolviert, mit dem Topgesetzten und Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime (ATP 8) zu tun. Der 25-jährige Kanadier profitierte zum Auftakt von einem Freilos. Die beiden trafen auf der Tour noch nie aufeinander.

