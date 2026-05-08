Nach fast zweimonatiger Wettkampfpause verliert Novak Djokovic in Rom bei seinem ersten Spiel in drei Sätzen.

Legende: Ärgert sich Novak Djokovic. IMAGO / ZUMA Press

Novak Djokovic (ATP 4) ist sein verspäteter Einstieg in die Sandsaison gründlich missglückt. Beim ATP-1000-Turnier in Rom scheiterte er nach einem Freilos gleich in der 2. Runde an Dino Prizmic (CRO/ATP 79). Seit der Achtelfinalniederlage gegen Jack Draper Anfang März in Indian Wells hatte Novak Djokovic pausieren und mit Miami, Monte Carlo und Madrid gleich drei Masters-1000-Turniere auslassen müssen. Nun war sein Saisondebüt auf Sand ein kurzes.

Der 38-jährige Serbe unterlag nach gutem Start dem 18 Jahre jüngeren Qualifikanten 6:2, 2:6, 4:6. Der 24-fache Grand-Slam-Champion und Finalist der letzten Australian Open wird so mit sehr wenig Spielpraxis in die French Open steigen, die in knapp zwei Wochen anstehen.

Vorstellbar ist, dass er wie in den letzten Jahren noch bei den Geneva Open in Genf, wo er letztes Jahr seinen 100. ATP-Titel gewann, Selbstvertrauen holen will.

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