Jannik Sinner könnte in Miami in Roger Federers Fussstapfen treten. Ein Sieg trennt ihn noch vom «Sunshine Double».

Jannik Sinner (ATP 2), zuletzt vor zwei Wochen Sieger in Indian Wells, hat auch am ATP-1000-Turnier von Miami das Endspiel erreicht. Im Halbfinal schlug er erneut den Deutschen Alexander Zverev (ATP 3). Sinner setzte sich 6:3, 7:6 (7:4) durch.

Der 24-jährige Italiener steht in Florida zum vierten Mal bei fünf Teilnahmen im Final. Er könnte als achter Spieler in der Geschichte das sogenannte «Sunshine Double» gewinnen. Zuletzt war dies Roger Federer 2017 gelungen.

Klarer Favorit gegen Lehecka

Im Final trifft Sinner am Sonntag auf den gleichaltrigen Tschechen Jiri Lehecka (ATP 22), der erstmals an einem derart grossen Turnier so weit vorstiess. Lehecka schlug den Franzosen Arthur Fils diskussionslos mit 6:2, 6:2.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Finals in Miami können Sie bei SRF wie folgt im kommentierten Livestream verfolgen: Samstag, 20:00 Uhr: Aryna Sabalenka – Coco Gauff

Sonntag, 21:00 Uhr: Jannik Sinner – Jiri Lehecka

Sinner strebt auch die Fortsetzung einer bemerkenswerten Rekordserie bei ATP-1000-Turnieren an. Bei diesen hat der Südtiroler mit dem siebten Erfolg gegen Zverev hintereinander nun 32 Sätze in Folge gewonnen.

Tableaus Miami