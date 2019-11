Rafael Nadal gestaltet sein 2. Spiel an den ATP Finals in London siegreich und gewinnt gegen Daniil Medwedew nach einer unglaublichen Aufholjagd 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Damit hat der Spanier trotz des verlorenen Startspiels noch intakte Halbfinal-Chancen.

Im 2. Spiel der Gruppe Agassi schlug Stefanos Tsitsipas den Titelverteidiger Alexander Zverev 6:3, 6:2.

Entscheidend war der Moment, als Nadal beim Stand von 1:5 einen Matchball erfolgreich abwehren konnte. In diesem Augenblick wachte der Spanier im Entscheidungssatz plötzlich auf – und wie.

Der Weltranglisten-Erste, der seit Paris-Bercy an einer Bauchverletzung laboriert, setzte zu einer unglaublichen Aufholjagd an. Er gewann 5 Games in Folge und anschliessend auch das Tiebreak mit 7:4.

Medwedew wird sich derweil über den ungenutzten Matchball und den verlorenen Vorsprung ärgern. Doch in der Schlussphase zeigte sich der 23-Jährige wie verwandelt – im negativen Sinn.

Der Russe, der zuvor bei eigenem Aufschlagsspiel beinahe unantastbar gewirkt hatte und ganze 21 Asse schlug, gab plötzlich reihenweise Punkte ab und wurde zunehmend nervös.

Medwedew zu Beginn sicher

Im ersten Satz hatte Medwedew noch sicherer als Nadal gespielt. Der 23-Jährige brachte seine Aufschlagsspiele souverän durch und nutzte im Tiebreak gleich seinen ersten Satzball.

Den 2. Durchgang brachte Nadal allerdings diskussionslos mit 6:3 ins Trockene: Da spielte der 33-Jährige so, wie er das auch am Ende des Entscheidungssatzes tat.

Zweisatz-Sieg reicht nicht mit Sicherheit

Weil Nadal nun aber einen Satz abgegeben hat, reicht ihm selbst ein Zweisatz-Sieg am Freitag gegen Stefanos Tsitsipas nicht mit Sicherheit für den Halbfinal. Medwedew käme derweil nur noch eine Runde weiter, wenn er gegen Alexander Zverev gewinnt und Nadal gleichzeitig verliert.

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 13.11.2019, 15:00 Uhr