Im ersten Spiel der Gruppe Jimmy Connors gewinnt Carlos Alcaraz (ESP/ATP 2) in 1:42 Stunden 7:6 (7:5), 6:2 gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 7).

Alexander Zverev (GER/ATP 3) setzt sich in der Gruppe Björn Borg mit 6:3, 7:6 (8:6) gegen Ben Shelton (USA/ATP 6) durch.

Beim Stand von 5:4 für Alex de Minaur im Tiebreak des 1. Satzes hatte der Australier zwei Aufschläge und die Chance, den 1. Umgang gegen Carlos Alcaraz zu gewinnen. Der Spanier zeigte sich aber nervenstark, gewann die nächsten 3 Punkte und damit den 1. Durchgang. Er nutzte den Schwung und ging im 2. Satz gleich mit einem Break in Führung.

De Minaur gelang zwar das sofortige Rebreak, doch Alcaraz durchbrach den Aufschlag des Australiers abermals. Damit war der Widerstand de Minaurs gebrochen. Den 2. Matchball verwertete die Weltnummer 2 zum Auftaktsieg an den ATP Finals.

Zverev bodigt Shelton

Im 2. Spiel des Tages behielt Alexander Zverev in der Gruppen Björn Borg gegen Ben Shelton die Oberhand. Nach einem klaren Startsatz zugunsten des Deutschen leistete der US-Amerikaner im 2. Umgang mehr Gegenwehr. Im Tiebreak liess Shelton 3 Bälle zum Satzausgleich ungenutzt. Kurz darauf machte Zverev den Sack zu.

ATP Finals