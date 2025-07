Zverev sagt Teilnahme am ATP-Turnier in Gstaad kurzfristig ab

Legende: Schlägt doch nicht in Gstaad auf Alexander Zverev. Keystone/EPA/Neil Hall

Herber Dämpfer für die Organisatoren der Swiss Open in Gstaad. Einen Tag vor Turnierbeginn meldet der Veranstalter, dass sich Alexander Zverev kurzfristig gegen eine Teilnahme am ATP-250-Event im Berner Oberland entschieden hat. «Alexander Zverev hat sich leider aus persönlichen Gründen von den Swiss Open Gstaad zurückgezogen», heisst es in der Mitteilung des Veranstalters.

Auch Berrettini fehlt

Als aktuelle Weltnummer 3 hätte Zverev das Teilnehmerfeld am Sandturnier anführen sollen. Nach der Absage des Deutschen wird Casper Ruud (ATP 15), der in Gstaad bereits zweimal triumphieren konnte, der topgesetzte Spieler sein.

Neben Zverev meldete sich auch Matteo Berrettini (ATP 35) kurzfristig ab. Für den Wimbledon-Finalisten von 2021, der sich vor zwei Monaten verletzte, kommen die Swiss Open leider zu früh. Somit bleibt auch der Titelverteidiger dem Turnier in Gstaad (12. bis 20. Juli) fern.

Weiter meldeten die Organisatoren, dass der Schweizer Youngster Henry Bernet eine Wildcard für das Quali-Turnier erhält.

