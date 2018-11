Roger Federer bekommt es in London in der «Gruppe Hewitt» mit Kevin Anderson, Dominic Thiem und Kei Nishikori zu tun.

Will seinen 7. Finals-Titel

Roger Federers (ATP 3) Weg in den Halbfinal der ATP Finals (11. bis 18. November) führt in der «Gruppe Lleyton Hewitt» über die Weltnummern 6, 8 und 9. Die Gegner des Schweizers in der Londoner O2-Arena heissen Kevin Anderson, Dominic Thiem und Kei Nishikori.

Anderson: Gegen den Südafrikaner erlitt Federer die wohl bitterste Niederlage in diesem Jahr. Im Wimbledon-Viertelfinal bodigte Anderson den Schweizer in einem Abnützungskampf über 5 Sätze. Nun kriegt Federer – wiederum in London – die Chance auf eine Revanche.

Thiem: Im Head-to-Head liegt Federer gegen den Österreicher mit 1:2 im Hintertreffen. Das letzte Duell der Beiden liegt aber schon über zwei Jahre zurück. Damals behielt Thiem beim Rasenevent von Stuttgart die Oberhand.

Im Head-to-Head liegt Federer gegen den Österreicher mit 1:2 im Hintertreffen. Das letzte Duell der Beiden liegt aber schon über zwei Jahre zurück. Damals behielt Thiem beim Rasenevent von Stuttgart die Oberhand. Nishikori: Für den 28-jährigen Japaner gab es zuletzt nicht viel zu holen gegen Federer. Sowohl im Oktober in Schanghai als auch vergangene Woche in Paris-Bercy siegte der 9 Jahre ältere Baselbieter in 2 Durchgängen. In den Direktduellen steht es 7:2 zugunsten von Federer.

Die neue Weltnummer 1 Novak Djokovic duelliert sich in der «Gruppe Gustavo Kuerten» mit Alexander Zverev (ATP 5), Marin Cilic (ATP 7) und John Isner (ATP 10). Der Aufschlagsspezialist aus den USA rückt für Rafael Nadal (ATP 2) nach, der seine Teilnahme am Montag wegen einer Bauchmuskelzerrung absagen musste. Ebenfalls verletzt abwesend ist Juan-Martin del Potro.

