Roger Federer (ATP 3) spielt an den am Sonntag beginnenden ATP Finals in London in der Gruppe Borg gegen Novak Djokovic (ATP 2), Dominic Thiem (ATP 5) und Matteo Berrettini (ATP 8).

Sein erstes Spiel bestreitet der Baselbieter am Sonntag in der Evening Session gegen Thiem (nicht vor 21:00 Uhr, live auf SRF zwei). In der Round Robin spielt jeder einmal gegen jeden, die beiden Bestklassierten erreichen den Halbfinal.

Wiedersehen mit Djokovic

An seine 3 Kontrahenten hat Federer ganz unterschiedliche Erinnerungen:

Das Duell mit Djokovic wird das emotionalste: Zum ersten Mal seit dem Wimbledon-Final, den Federer in 5 Sätzen und fast 5 Stunden auf dramatischste Weise verloren hat, treffen die beiden Top-Spieler wieder aufeinander. Und: Der Serbe ist in Form. Soeben gewann er das Turnier in Paris-Bercy.

An Thiem hat Federer dieses Jahr auch keine besonders guten Erinnerungen. Gegen den Österreicher hat er sowohl in Madrid als auch in Indian Wells verloren. Im letzten Jahr bezwang er Thiem an den ATP Finals zwar deutlich, doch insgesamt liegt Federer im Head-to-Head trotzdem mit 2:4 zurück.

hat Federer dieses Jahr auch keine besonders guten Erinnerungen. Gegen den Österreicher hat er sowohl in Madrid als auch in Indian Wells verloren. Im letzten Jahr bezwang er Thiem an den ATP Finals zwar deutlich, doch insgesamt liegt Federer im Head-to-Head trotzdem mit 2:4 zurück. Überhaupt erst einmal hat der Baselbieter gegen Berrettini gespielt. Im Juli in Wimbledon warf er den Italiener diskussionslos mit 6:1, 6:2, 6:2 aus dem Turnier.

Nadal reist trotz leichter Blessur nach London Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Rafael Nadal will an den am Sonntag beginnenden ATP Finals dabei sein. Der Spanier reist trotz einer kleinen Bauchmuskelzerrung nach London. Nadal hatte sich die Blessur am Samstag beim Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy nur wenige Minuten vor dem Halbfinal gegen den Kanadier Denis Shapovalov beim Aufwärmen zugezogen und Forfait geben müssen.

Nadal gegen den Titelverteidiger

In der Gruppe Agassi machen der Spanier Rafael Nadal (ATP 1), der Russe Daniil Medwedew (ATP 4), der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 6) und der deutsche Titelverteidiger Alexander Zverev (ATP 7) die beiden Halbfinalisten unter sich aus.

Sendebezug: Nachmittagsbulletin, Radio SRF 3, 5.11.2019, 16:05 Uhr.