Jannik Sinner (ITA/ATP 1) kommt im Australian-Open-Achtelfinal zu einem hart erkämpften 4-Satz-Sieg gegen Holger Rune (DEN/ATP 13).

Der Titelverteidiger kommt in der Hitze von Melbourne zwar ins Wanken, zieht den Kopf im 3. Satz aber aus der Schlinge.

Dem 38-jährigen Gaël Monfils (ATP 41) gehen gegen Ben Shelton (ATP 20) die Kräfte aus und er gibt auf.

Erstmals für einen Grand-Slam-Viertelfinal qualifiziert sich Lorenzo Sonego (ITA/ATP 55), der Youngster Learner Tien (USA/ATP 121) in 4 Sätzen eliminiert.

Zu insgesamt 4 Breakbällen kam Holger Rune beim Stand von 1:1 und 2:2 im 3. Satz. Wenn der Däne da zugeschlagen hätte, wäre die Partie womöglich ganz anders ausgegangen. Zumal Jannik Sinner zu dieser Zeit stark angeschlagen wirkte. Immer wieder krümmte sich die Weltnummer 1 zwischen den Ballwechseln und zitterte am ganzen Leib.

Trotzdem wehrte sich Sinner nach Kräften und wehrte die Breakchancen ab – unter anderem mit diesem unglaublichen Ballwechsel.

Kurioser Unterbruch

Mitten im 3. Satz verliess der Südtiroler die Rod Laver Arena dann aber mit einem Arzt und kam nach einem über 12-minütigen Unterbruch wie verwandelt zurück. Dank einem Break zum 5:3 holte sich der Italiener den so wichtigen 3. Durchgang.

Bernet im Achtelfinal Box aufklappen Box zuklappen Im Junioren-Tableau hat sich der an Position 8 gesetzte Basler Henry Bernet in den Achtelfinal gespielt. Der 17-Jährige mit einhändiger Rückhand kannte beim 6:3, 6:4 gegen den Japaner Naoto Tomizawa keine Probleme. Am Mittwoch bestreiten mit Nikola Djosic und Flynn Thomas 2 weitere Schweizer Junioren den Achtelfinal.

Im 4. Satz liess sich der 23-Jährige dann nicht mehr stoppen – auch nicht von einem weiteren Unterbruch. Über eine halbe Stunde mussten sich die beiden Athleten beim Stand von 1:0 nämlich gedulden, bis eine kaputte Halterung am Netz repariert werden konnte. Womöglich half die Pause dem angeschlagenen Sinner dabei auch, sich weiter zu erholen. Nach 3:13 Stunden Spielzeit verwertete der Titelverteidiger jedenfalls seinen 1. Matchball zu seinem 5. Viertelfinal-Einzug in Serie bei einem Grand-Slam-Turnier.

In der Runde der letzten 8 trifft Sinner am Mittwoch auf Alex de Minaur (ATP 8). Der Australier setzte sich vor Heimpublikum gegen Alex Michelsen (ATP 42) mit 6:0, 7:6 (7:5), 6:3 durch. Vor allem im 1. Satz blieb der 20-jährige Amerikaner chancenlos. Den 2. Durchgang konnte er ausgeglichener gestalten, am Ende setzte sich mit De Minaur der deutlich bessere Spieler durch.

In bislang 9 Duellen gegen Sinner konnte De Minaur erst einen einzigen Satz gewinnen.

Monfils geht die Luft aus

Drei kräftezehrende Tiebreaks waren zu viel: Gaël Monfils winkte während dem 2. Game im 4. Durchgang ab und verabschiedete sich am Netz brüderlich von seinem Gegner Ben Shelton. Der 38-jährige Franzose lag zu diesem Zeitpunkt mit 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:1 zurück und konnte offensichtlich nicht mehr. Monfils zeigte auch an, dass er nicht verletzt sei – nach knapp 3 Stunden ist ihm schlicht die Puste ausgegangen.

Zuvor hatte sich der Oldie mit der Weltnummer 20 ein intensives Duell geliefert. Nach Gewinn des 2. Satzes schnupperte Monfils noch einmal Morgenluft. Doch in den Ballwechseln war ihm immer wieder anzusehen, dass die Energiereserven nicht mehr lange halten würden. Nach der 2. verlorenen Kurz-Entscheidung schien seine Aufgabe nur noch eine Frage der Zeit.

1. Viertelfinal für Sonego

Shelton, der in Melbourne dank dem Viertelfinal-Einzug sein Bestresultat aus 2023 egalisiert, trifft nun auf Lorenzo Sonego. Der Turiner, der in der 1. Runde Stan Wawrinka ausgeschaltet hatte , bezwang Learner Tien mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Gegen den 19-jährigen Linkshänder überzeugte die Weltnummer 55 mit 58 Winnern und behielt in ihrem 4. Grand-Slam-Achtelfinal erstmals die Oberhand.

Tien hatte in der 2. Runde mit einem 5-Satz-Sieg gegen Daniil Medwedew (RUS/ATP 5) aufhorchen lassen.

