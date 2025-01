Novak Djokovic (ATP 7) gibt sich im Australian-Open-Achtelfinal gegen den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 29) keine Blösse und siegt ohne Satzverlust.

Carlos Alcaraz (ESP/ATP 3) profitiert in seinem Achtelfinal beim Stand von 7:5, 6:1 von der Aufgabe Jack Drapers (GBR/ATP 18).

Auch Tommy Paul (USA/ATP 11) steht in Melbourne nach einem deutlichen Sieg gegen einen angeschlagenen Gegner im Viertelfinal.

Ebenfalls auf Kurs bleibt Alexander Zverev (ATP 2): Der Deutsche bezwingt den Franzosen Ugo Humbert (ATP 14) in vier Sätzen.

Bei den Australian Open kommt es zum Traum-Viertelfinal zwischen Novak Djokovic (ATP 7) und Carlos Alcaraz (ATP 3). Das Duell wird am Dienstag in Melbourne steigen, die genaue Ansetzung ist noch nicht bekannt.

Djokovic zeigte wie schon in der 3. Runde eine solide Leistung und blieb beim 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) gegen Jiri Lehecka erneut ohne Satzverlust. Obwohl der Serbe zeitweise sichtlich angefressen war, geriet er im gesamten Verlauf der Partie nie so richtig in Bedrängnis. Im 3. Durchgang gab Djokovic zwar einen Breakvorsprung preis, setzte sich im Tiebreak dann aber souverän durch. Damit stellte der Serbe einen weiteren Rekord von Roger Federer ein: Wie der Schweizer hat er nun 15 Viertelfinal-Teilnahmen in Melbourne in seinem Palmarès stehen.

Alcaraz profitiert von Aufgabe

Djokovics Viertelfinal-Gegner Alcaraz erreichte die Runde der letzten Acht ähnlich kraftsparend. Über 4 Stunden hatte sein Gegner Jack Draper in den ersten 3 Runden im Durchschnitt auf dem Platz gestanden. Bei sämtlichen Partien musste er dabei einen 1:2-Satzrückstand wettmachen. Diese Kraftakte kamen ihn nun teuer zu stehen. Gegen Alcaraz konnte der 23-Jährige lediglich bis zum 5:5 im Startsatz mithalten. Danach waren seine Energiereserven aufgebraucht und nach einem deutlichen 2. Durchgang warf der Brite das Handtuch.

So steht Alcaraz zum 2. Mal im Viertelfinal der Australian Open. Der 21-jährige Spanier könnte in Australien bei einem Triumph am nächsten Sonntag zum jüngsten Spieler der Geschichte avancieren, der seine Grand-Slam-Sammlung komplettiert.

Leichtes Spiel auch für Paul

Ebenfalls von einem angeschlagenen Gegner profitierte Tommy Paul. Der US-Amerikaner benötigte für seinen Achtelfinal-Sieg gegen Alejandro Davidovich Fokina (ATP 66) lediglich 86 Minuten. Der 27-Jährige liess dem entkräfteten Spanier, der sowohl in der 2. als auch in der 3. Runde einen 0:2-Satzrückstand gedreht hatte, beim 6:1, 6:1, 6:1 nicht den Hauch einer Chance.

Zverev trotz Zwischentief souverän

Pauls Gegner im Viertelfinal heisst Alexander Zverev, der trotz einer kurzen Schwächephase ebenfalls weiterkam. Der Weltranglisten-Zweite aus Deutschland gewann gegen den an Nummer 14 gesetzten Franzosen Ugo Humbert mit 6:1, 2:6, 6:3, 6:2 und darf damit weiter vom lang ersehnten ersten Grand-Slam-Titel träumen. Zverev gab erstmals im Turnierverlauf einen Satz ab.

