Der Serbe verliess nach dem Einzug in den Melbourne-Viertelfinal ohne Interview den Platz. Nun ist die Sache geklärt.

Legende: Verweigerte das Platz-Interview Novak Djokovic. imago images/zuma press wire

Gross war die Aufregung, als Novak Djokovic nach seinem Achtelfinal-Sieg gegen Jiri Lehecka (CZE) dem 4-fachen Grand-Slam-Sieger Jim Courier in der Rod Laver Arena kein Interview geben wollte. Der 37-Jährige boykottierte dieses wegen herablassender Aussagen des Journalisten Tony Jones.

Nun hat sich der Moderator vom Fernsehsender Channel 9 entschuldigt. In einem Interview am Montag erklärte er, es sei nur «Geplänkel» gewesen und er habe sich beim Team von Djokovic entschuldigt, als er realisiert habe, dass es nicht mit Humor aufgenommen worden sei. Somit dürfte der Serbe bei einem allfälligen Viertelfinal-Sieg gegen Carlos Alcaraz (ESP/ATP 3) auf dem Court wieder Red und Antwort stehen.

Jones hatte sich am Freitag während einer Live-Schaltung inmitten von serbischen Fans zu umstrittenen Ausrufen gegenüber Djokovic hinreissen lassen. So stimmte er in den Kanon der «Nole»-Anhänger ein und «skandierte» unter anderem mit ironischem Unterton: «Novak, er ist überbewertet.»

Djokovic erklärt seine Aktion

Gleich zu Beginn seiner Pressekonferenz im Anschluss an seinen Achtelfinal hatte Djokovic das Wort ergriffen und sagte: «Ich möchte klarstellen, weshalb ich das Platz-Interview nicht gegeben habe, obwohl es eine gängige Praxis ist.» Er habe mitbekommen, wie ein «berühmter Journalist» von Channel 9 sich über die serbischen Fans lustig gemacht und ihn persönlich beleidigt habe.

«Noch habe ich von ihm oder vom Sender keine Entschuldigung erhalten. Weil sie die offiziellen Rechteinhaber sind, habe ich mich dazu entschieden, Channel 9 vorerst keine Interviews mehr zu geben.» Er habe aber nichts gegen Courier oder das australische Publikum, stellte Djokovic klar. Auf Nachfrage erklärte der 37-Jährige, dass er an diesem Vorgehen festhalten werde, solange er keine Entschuldigung bekommt.