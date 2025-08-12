 Zum Inhalt springen

Bei den Cincinnati Open Enorme Hitze: Rinderknech kollabiert auf dem Platz

Der französische Tennisprofi hat in Cincinnati mit den Bedingungen extrem zu kämpfen.

12.08.2025, 11:14

Arthur Rinderknech liegt am Boden.
Legende: Unfreiwillige Pause Arthur Rinderknech. IMAGO / PsnewZ

Arthur Rinderknech brach beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati wegen der enormen Hitze zusammen. Im zweiten Satz der Partie gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime ging der 30-jährige Franzose an der Grundlinie zu Boden. Videobilder zeigen, wie Rinderknech auf dem Court liegt und sich mit einem Handtuch durch das Gesicht wischt. Später kümmerte sich medizinisches Personal um ihn.

«Danke für eure Nachrichten, alles ist gut! Ein grosses Glas Wasser und es geht wieder los», schrieb der Profi auf Instagram. Rinderknech machte eine kurze Pause mit Eisbeuteln und entschied sich zum Weitermachen.

Später gab er jedoch beim Stand von 6:7, 2:4 auf. Die französische L'Equipe schrieb von 31 Grad Celsius, die sich allerdings wie 40 angefühlt hätten.

ATP-Turnier in Cincinnati

