Die beiden besten Tennisspieler der Welt gemeinsam im Doppel? Was spektakulär klingt, könnte noch in diesem Jahr Realität werden.

Legende: Mögen sich auf und neben dem Platz Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Keystone/Alessandro di Marco

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz und sein Rivale Jannik Sinner stehen einem möglichen gemeinsamen Auftritt im Team offen gegenüber, wie sie in Südkorea deutlich machten.

«Ich denke, es würde Spass machen, mindestens einmal auf derselben Seite des Platzes zu stehen», sagte der Südtiroler Sinner im Vorfeld eines Showmatches der beiden Dominatoren in Incheon bei Seoul.

Man werde, ergänzte der Weltranglisten-Zweite, möglicherweise noch in diesem Jahr darüber sprechen.

Rivalen und Freunde

Alcaraz zeigte sich ebenfalls nicht abgeneigt. Der Spanier gestand, bereits «ein- oder zweimal» darüber nachgedacht zu haben. «Das mindestens einmal zu machen, wäre sicher spassig», sagte er.

Sinner und Alcaraz, die die letzten acht Grand-Slam-Titel untereinander aufgeteilt haben, pflegen trotz ihrer Rivalität einen auffällig freundschaftlichen Umgang. Als Gegner standen sie sich schon 16 Mal in offiziellen Matches auf der Tour gegenüber, wobei Alcaraz 10 Mal den Platz als Sieger verliess.