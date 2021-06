Der 18-jährige Berner unterliegt dem US-Amerikaner Sam Querrey in drei Sätzen. Stricker verpasst damit seinen ersten Halbfinal auf der ATP-Tour. In der Weltrangliste rückt er aber weiter vor.

Beim Rasenturnier in Stuttgart

Der Siegeszug von Dominic Stricker (ATP 335) am ATP-Rasenturnier in Stuttgart ist im Viertelfinal gestoppt worden. Stricker unterlag gegen Sam Querrey mit 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 3:6. Der 18-Jährige hatte zeitweise den Sieg in den eigenen Händen. Beim Stande von 5:4 und 6:5 im zweiten Satz vergab er je einen Matchball.

Auf der Gegenseite verwandelte Querrey nach rund 2 Stunden seinen dritten Matchball mit einem Servicewinner. Dem Amerikaner gelangen ausserdem 32 Asse (Stricker 17).

Sturz und Verletzung Ende des zweiten Satzes

Wie in den ersten Runden gegen Radu Albot und Hubert Hurkacz (je 7:6, 7:6) gewann der Berner den ersten Satz im Tiebreak. Im zweiten Satz führte Stricker im Tiebreak mit einem Mini-Break 4:3. Dann stürzte er und schien sich an der Leiste verletzt zu haben. Danach gewann er in der Kurzentscheidung keinen weiteren Punkt mehr.

Nach dem Erreichen des Viertelfinals in Stuttgart wird Stricker neu in der Weltrangliste um rund 40 Plätze vorrücken. «Aber Stricker ist weiterhin massiv unterklassiert. Er spielt jetzt schon wie einer aus den Top 100», sagte Querrey.