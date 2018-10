Federer im Eilzugtempo in den Basel-Final

Roger Federer gewinnt seinen Halbfinal an den Swiss Indoors gegen Daniil Medwedew 6:1, 6:4.

Für den 1. Satz benötigte der Schweizer nur gerade 19 Minuten.

Im Final vom Sonntag wartet Qualifikant Marius Copil, der sich gegen Alexander Zverev durchgesetzt hatte.

Bereits im 1. Game des Spiels gestand Federer seinem russischen Gegenüber einen Breakball zu. Der nächste Kaltstart schien sich anzubahnen. Und Federer? Der antwortete mit einem Ass, gefolgt von zwei weiteren schnellen Punkten mit dem Aufschlag.

Und dann nahm der «FedExpress» so richtig Fahrt auf: Nach dem 1:1-Ausgleich von Medwedew reihte Federer 8 Games aneinander und holte beinahe im Vorbeigehen den 1. Satz nach Hause – in 19 Minuten.

Eine mickrige Schwächephase

Somit war auch der 2. Satz so gut wie entschieden. Einzig in der finalen Phase mit Doppelbreak im Rücken sündigte Federer kurz: Er schlug zum Sieg auf – und wurde zu Null gebreakt.

Der kleine Rückschritt warf den «Maestro» aber nicht aus der Bahn, im 2. Anlauf servierte er das Spiel souverän nach Hause.

Federer gibt sich 8 von 10 Punkten

Dass er am Ende noch etwas ins Straucheln geriet, gab für Federer mit den Ausschlag, sich selber im Platzinterview nicht die volle Punktzahl zu geben. «10 von 10 Punkten ist schier unerreichbar, dafür hätte ich 6:1, 6:2 gewinnen müssen. Und dann hat er auch etwas gar viele Fehler gemacht, um mir selber eine 9 zu geben. Deshalb: 8 Punkte.»

In seinem bereits 14. Final in Basel wartet mit Marius Copil der Überraschungsmann des Turniers. Mit einem Sieg gegen den Rumänen könnte sich Federer seinen 9. Titel an den Swiss Indoors holen.

Live-Hinweis Der Final von Basel zwischen Roger Federer und Marius Copil können sie am Sonntag ab 14:50 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 27.10.18, 17:00 Uhr