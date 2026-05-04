Die Swiss Indoors werden sein letztes Turnier: Stan Wawrinka tritt in Basel von der Tennis-Bühne ab.

Legende: Beendet seine Karriere vor Heimpublikum Stan Wawrinka. Freshfocus/Zamir Loshi

Seit vergangenem Dezember ist klar, dass Stan Wawrinka seine Karriere nach dieser Saison beenden wird. Nun ist bekannt, wo die Karriere des 41-jährigen Lausanners seinen Schlusspunkt findet: Wawrinka schlägt Ende Oktober ein letztes Mal an den Swiss Indoors auf. Dies vermeldeten die Organisatoren des ATP-Turniers in Basel, das vom 24. Oktober bis 1. November stattfindet, am Montag.

Die Verabschiedung Wawrinkas findet im Rahmen des Super Monday am 26. Oktober statt. Die Zuschauer kommen «in den Genuss eines historischen Ereignisses und einer würdigen Hommage an den Ausnahmesportler», heisst es in der Mitteilung.

Sein erstes Spiel auf der ATP-Tour hatte Wawrinka 2003 in Gstaad bestritten. 23 Jahre später wird auch sein letztes Spiel der Karriere vor Heimpublikum stattfinden. In Basel konnte der Waadtländer bisher nie gewinnen. 2006 und 2011 scheiterte er jeweils im Halbfinal.