Die spanische Weltnummer 2 Rafael Nadal verletzte sich beim Zweitrunden-Out an den Australian Open an der Hüfte und muss nun pausieren.

Diagnose nach Out in Melbourne

Legende: Wird erneut von einer Verletzung heimgesucht Rafael Nadal. imago images/Paul Zimmer

Bittere Nachricht für Rafael Nadal am Tag nach seinem Zweitrunden-Aus an den Australian Open: Der 36-jährige Spanier hat eine Verletzung am Iliopsoas-Muskel (Hüftbeuger) des linken Beines erlitten. Damit fällt der Grand-Slam-Rekordchampion wieder einmal 6 bis 8 Wochen aus.

Dies teilte Nadal nach einer MRT-Untersuchung mit. Der Spanier hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In Melbourne hatte Nadal in seinem Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald keine Chance mehr, nachdem er im 2. Satz die Blessur erlitt. Seiner Frau Xisca setzten die Szenen deutlich zu, ihr liefen auf der Tribüne Tränen die Wange herunter. Nadal verlor 4:6, 4:6, 5:7.

«Ich wollte als Titelverteidiger nicht aufgeben», hatte Nadal nach dem Spiel gesagt. «Es ist die Hüfte. Ich konnte die Rückhand überhaupt nicht schlagen und nicht mehr laufen.» Zudem äusserte er die Hoffnung, dass er nicht erneut lange pausieren muss.

Diese Diagnose ist nun ein herber Rückschlag für den Tennis-Star. Sollte er wirklich zwei ganze Monate aussetzen müssen und mehrere Turnier verpassen, läuft er in Gefahr, zum ersten Mal seit 19 Jahren aus den Top 10 der Weltrangliste zu fallen.

01:27 Video Archiv: Nadal scheitert angeschlagen Aus Sport-Clip vom 18.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.