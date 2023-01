Legende: Bitteres Aus für den Titelverteidiger Rafael Nadal. imago images/AAP

Der Spanier Rafael Nadal (ATP 2) scheitert früh an den Australian Open.

Im Zweitrundenspiel gegen Mackenzie McDonald (USA/ATP 65) unterliegt er 4:6, 4:6, 5:7.

Der 36-Jährige verletzt sich Ende des zweiten Satzes und spielt offensichtlich angeschlagen weiter.

Damit kann der bestgesetzte Spieler in Melbourne seinen Titel nicht verteidigen.

Der Versuch, seinen sensationellen Titelgewinn aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen, endete für Rafael Nadal am «Happy Slam» auf traurige Art. Nadal hoffte, nach einer schwierigen zweiten Saisonhälfte 2022 im neuen Jahr wieder in Form zu kommen und – vor allem – gesund zu bleiben.

Beides klappte in Melbourne nicht. Nadal spielte nicht gut – weder im Startspiel gegen Jack Draper noch in der zweiten Runde gegen Mackenzie McDonald bis zur Verletzung. Nach dem Verlust des zweiten Satzes und der Verletzung sass Nadal apathisch auf seinem Stuhl. Er hatte sich wohl am linken Oberschenkel eine Blessur zugezogen. Ehefrau Xisca hatte Tränen in den Augen.

Das enttäuschende Ende war absehbar. Natürlich gab Nadal nicht auf. Das tut er nie. Aber läuferisch war Nadal nicht mehr auf der Höhe; er versuchte bloss noch, die Ballwechsel kurz zu halten. Nach 2:32 Stunden beendete McDonald die Partie mit dem ersten Matchball.

Grösster Sieg für McDonald

Zu seinen besten Momenten in der Partie war Nadal gekommen, kurz bevor er sich verletzte. Er machte im zweiten Satz aus einem 0:2 ein 3:2 und näherte sich einem weiteren Breakball an.

Aber der 27-jährige McDonald, in den USA einst College-Meister und 2021 Comeback-Player der Saison der ATP, nahm das Heft sogleich wieder in die Hand. Am Ende feierte McDonald den grössten Sieg seiner Karriere. Er hatte vorher noch nie gegen einen Top-4-Spieler und schon gar nicht gegen Nadal, Djokovic oder Federer gewonnen.

Und Nadal? Tritt er in einem Jahr nochmals in Australien an? Der 36-jährige Matador aus Manacor verlor sieben seiner letzten neun Einzel. Eine derart magere Ausbeute im Einzel passierte ihm letztmals mit 17 Ende 2003/Anfang 2004.

02:22 Video Archiv: Nadal gewinnt im 2022 epischen Melbourne-Final Aus Sport-Clip vom 30.01.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.