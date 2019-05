Bei seiner 5. Teilnahme beim ATP-Turnier in Genf strebt der Romand seinen 3. Titel an.

Nur an zwei Orten hat Stan Wawrinka bislang mehr als einen Turniersieg feiern können. In Chennai, wo er zwischen 2011 und 2016 4 Mal triumphierte – und in Genf. In der Romandie gewann Wawrinka 2016 und 2017.

Live-Hinweis Alle Spiele von Stan Wawrinka in Genf können Sie im unkommentierten Webstream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Der letzte Titel in der Westschweiz ist gleichzeitig bis heute der letzte Erfolg des 34-Jährigen auf der ATP-Tour. Im Final besiegte er damals Mischa Zverev in 3 Sätzen.

Auf der Suche nach Konstanz

Danach hat sich in der Karriere Wawrinkas einiges geändert. Nach einer komplizierten Knie-Operation fiel er im Herbst 2017 für ein halbes Jahr aus und nutzte die Saison 2018 zum Wiederaufbau.

Auch in diesem Jahr ist Wawrinka weiter auf der Suche nach Konstanz. So wechselten sich starke Auftritte mit ernüchternden Niederlagen ab. Eine Woche vor den French Open ist Genf auch so etwas wie eine Standortbestimmung. «Hier fühle ich mich immer gut. Ich hoffe, so lange wie möglich spielen zu können.»

Wieder ein Zverev?

Das erste Spiel wird der Romand am Mittwoch austragen. Sein Gegner wird am Dienstag im Duell zwischen Feliciano Lopez und Damir Dzumhur ausgemacht. Härtester Widersacher auf dem Weg zum 3. Titel in Genf dürfte übrigens Alexander Zverev sein – der Bruder von Wawrinkas Finalgegner 2017.

