Dreisatz-Niederlage in Basel

Marc-Andrea Hüsler (ATP 62) scheidet an den Swiss Indoors in Basel in der 1. Runde aus.

Der Schweizer unterliegt Félix Auger-Aliassime (ATP 9) 7:6 (7:3), 4:6, 4:6.

Mit Dominic Stricker schied am Mittwoch auch ein zweiter Schweizer aus.

Nach dem erfolgreichen Auftakt müssen sich die einheimischen Fans in Basel vom ersten Schweizer verabschieden. Marc-Andrea Hüsler war Félix Auger-Aliassime zwar über weite Strecken ebenbürtig, konnte den formstarken Kanadier bei dessen Service aber zu selten in Verlegenheit bringen.

Das Duell der beiden über 1.90m grossen Kontrahenten hatte so begonnen, wie es anhand der jeweiligen Körpergrösse zu erwarten war. Lange Ballwechsel waren ebenso Mangelware wie Breakchancen, was aus Sicht des Aussenseiters Hüsler schon als Erfolg zu werten war.

Dennoch schien der 1. Satz gegen Ende auf die Seite des favorisierten Kanadiers zu kippen. Weil sich Hüsler aber bei beiden Satzbällen von Auger-Aliassime auf seinen starken Aufschlag verlassen konnte, musste das Tiebreak entscheiden. Dort drehte der Schweizer regelrecht auf und entschied die Kurz-Entscheidung deutlich für sich.

Schliessen 00:40 Video Hüsler dreht im Tiebreak des 1. Satzes auf Aus Sport-Clip vom 26.10.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 01:01 Video Hüsler und Auger-Aliassime messen den Platz aus Aus Sport-Clip vom 26.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Zwei Breaks reichen zum Sieg

Den Schwung aus dem gewonnenen Startsatz konnte Hüsler aber nicht mitnehmen. Bei erster Gelegenheit musste sich der Linkshänder im 2. Durchgang den Aufschlag abnehmen lassen. Dem Break-Rückstand lief Hüsler in der Folge hinterher. Auger-Aliassime liess aber nichts mehr zu und servierte den Satz sicher nach Hause.

Im Entscheidungssatz war Hüsler auf bestem Weg, sich erneut ins Tiebreak zu retten. Beim Stand von 4:4 nutzte Auger-Aliassime eine kleine Schwächephase des Schweizers aber resolut aus und holte das entscheidende Break. Nach 2:18 Stunden stand der Sieg des Favoriten aus Kanada fest.

Für Hüsler setzte sich damit trotz einem guten Auftritt eine unrühmliche Serie fort. Seit seinem Turniersieg in Sofia schied er zum dritten Mal in Folge in der 1. Runde aus.