Das Heimturnier in Basel hat sich aus Schweizer Sicht sehr gut angelassen. Nach den eher überraschenden Siegen von Stan Wawrinka (ATP 194) und Dominic Stricker (ATP 129) kommt das Beste aber eigentlich erst noch: Marc-Andrea Hüsler ist als 62. der Weltrangliste momentan die Schweizer Nummer 1. Er fordert in der ersten Runde keinen Geringeren als Félix Auger-Aliassime (ATP 9).

Beide treten in Topform an. Hüsler trägt immer noch sein erster Turniersieg auf ATP-Stufe, den er vor drei Wochen im bulgarischen Sofia errang. Und der kanadische Top-10-Spieler blickt auf zwei Titel in Folge und 8 Partien ohne Niederlage in den letzten zwei Wochen zurück. Er triumphierte bei den 250-Events in Florenz und in Antwerpen.

Hüsler ist sich der grossen Herausforderung bewusst. «Die grösste Chance, so einen Spieler zu schlagen, ist im Startspiel», hofft er. Er müsse sich nicht verstecken, auch wenn Auger-Aliassime zu den Turnierfavoriten zähle. «Ich habe die Waffen, auch ihm weh zu tun», so der selbstbewusste Zürcher.

Die Entwicklung, die der 26-Jährige in diesem Jahr gemacht hat, ist beachtlich. Nicht nur wegen der Verbesserung im Ranking oder der Tatsache, dass er als erster Schweizer seit Roger Federer (vor drei Jahren in Basel) ein Turnier für sich entscheiden konnte.

«Ich konnte wirklich oft ein gutes Niveau zeigen», erklärt Hüsler, der auch mental einen Schritt vorwärts gemacht zu haben scheint. In den wichtigen Momenten habe er keine Angst mehr, aggressiv zu spielen.

Noch zwei Wochen bis zum Saisonende

In Basel ist Hüsler bereits dreimal angetreten, wartet aber noch auf den ersten Sieg im Hauptfeld. Die Bedingungen in der St. Jakob-Halle würden indes denjenigen in Sofia gleichen und die Trainings seien «vielversprechend» gelaufen.

«Das Turnier hier und nächste Woche in Paris-Bercy sind noch einmal super Chancen für mich, zu punkten und wieder neue Erfahrungen zu sammeln», sagt Hüsler. Nach dem Auftritt am Masters-Event in der französischen Hauptstadt wird er seine bisher erfolgreichste Saison beenden.

