Gemeinsam gewannen sie sechs Grand-Slam-Titel und eroberten den Tennis-Thron. Nun gehen Alcaraz und Ferrero getrennte Wege.

Legende: Feierten gemeinsam grosse Erfolge Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz. Imago Images/PsnewZ

Damit hat wohl keiner gerechnet: Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero beenden nach sieben Jahren ihre Zusammenarbeit. Sowohl Spieler als auch Coach bestätigten die Trennung in emotionalen Social-Media-Beiträgen.

Grosser gegenseitiger Respekt

«Danke, dass du aus meinen Kindheitsträumen Realität gemacht hast. Wir haben gemeinsam den Gipfel erreicht. Für mich war klar: Wenn wir uns trennen, dann nur, wenn wir ganz oben stehen», schreibt Alcaraz. Und fügt an: «Vielen Dank für alles, Juanki!»

Auch Ferrero hat nur positive Worte für seinen Schützling übrig: «Carlos, danke für das Vertrauen, deinen Einsatz und dafür, dass deine Art zu kämpfen mich so speziell fühlen liess.» Gleichwohl deutet Ferrero an, dass der Entscheid nicht von ihm ausging: «Ich hätte gerne weitergemacht.»

Ferrero formte das einstige Ausnahmetalent zum Weltstar. Gemeinsam feierte das Duo sechs Grand-Slam-Titel, den letzten an den diesjährigen US Open. 2025 wird Alcaraz das Jahr zum zweiten Mal in seiner Karriere nach 2022 als Weltnummer 1 beenden.