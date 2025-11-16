Legende: Grosser Jubel in der Heimat Jannik Sinner verteidigt an den ATP Finals seinen Titel. Getty Images/Tullio Puglia

Jannik Sinner (ATP 2) ringt im Endspiel an den ATP Finals Carlos Alcaraz (ESP/ATP 1) mit 7:6 (7:4) und 7:5 nieder.

Der Italiener verteidigt damit seinen Titel beim Saisonend-Turnier in Turin.

Alcaraz hingegen muss weiter auf seinen 1. Triumph an den Finals warten.

Jannik Sinner hat sein Tennis-Jahr perfekt abgeschlossen: Im Traumfinal an den ATP Finals in Turin feierte der 24-Jährige einen 7:6 (7:4), 7:5-Sieg gegen Carlos Alcaraz und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr. Sinner liess sich in der ausverkauften Turiner Arena auch nicht von einem medizinischen Notfall auf der Tribüne (der glimpflich ausging), einer Behandlungspause seines Widersachers sowie einem Breakrückstand im 2. Satz aus der Ruhe bringen.

Sinner macht Breakrückstand wett

Die beiden Tennis-Dominatoren lieferten sich auch im 16. Aufeinandertreffen ein Duell auf höchstem Niveau, gespickt mit unglaublichen Ballwechseln. Da im 1. Umgang beide Akteure bei eigenem Aufschlag äusserst souverän agierten und keine Breakchancen zuliessen, musste das Tiebreak entscheiden. Sinner behielt in der Kurzentscheidung den längeren Atem und brachte den Startsatz nach über einer Stunde ins Trockene.

Alcaraz liess sich trotz Satzrückstand und einbandagiertem Oberschenkel nicht aus der Ruhe bringen und startete sogleich mit einem Break in den 2. Durchgang. Sinner, lautstark unterstützt von den meisten Fans in der Arena, kämpfte sich aber in den Satz zurück. Beim Stand von 6:5 erspielte er sich eine nächste Breakchance und sogleich einen Matchball. Sinner liess sich diese Chance nicht nehmen und jubelte nach 2:15 Stunden über den Triumph.

Alcaraz bleibt die Nummer 1 der Welt

Sinner knackte damit mal wieder seinen Angstgegner. Von den vergangenen 8 Spielen gegen Alcaraz hatte er vor Beginn der Partie 7 verloren. Das Trostpflaster für Alcaraz, der seinen 9. Titel 2025 und den ersten bei den ATP Finals verpasste: Trotz der Niederlage wird er das Tennisjahr knapp vor Sinner als Nummer 1 der Welt abschliessen.

Kein Davis Cup – Saison für Sinner zu Ende

Mit dem 6. Titel, darunter die Major-Siege in Australien und Wimbledon, ist für Sinner die Tennis-Saison nun zu Ende. Der Südtiroler hat seinen Verzicht auf das Finalturnier beim Davis Cup in Bologna schon vor ein paar Wochen bekanntgegeben. Dass der 24-Jährige nicht in seiner Heimat für sein Land antritt und versucht, Italien zum 3. Triumph in Folge zu verhelfen, hat ihm reichlich Kritik eingebracht. Alcaraz hingegen wird sein Land 300 km südöstlich von Turin ab nächster Woche vertreten.

Resultate