Der Startschuss von Stan Wawrinkas letzter Saison fällt in Perth – eine Premiere für den Romand.

In über 20 Jahren auf der ATP-Tour hat Stan Wawrinka schon vieles erlebt. Nicht aber ein Turnier in Perth (AUS). Das wird sich ausgerechnet in seiner letzten Saison als Tennis-Profi aber ändern.

Kurz nach dem Jahreswechsel bildet der Romand mit Belinda Bencic das Schweizer Duo beim United Cup in Perth und Sydney. Weil die Schweiz vorerst ihre Gruppenspiele in Perth an der Südwestküste Australiens bestreitet, kommt's zu ebendieser Premiere für Wawrinka. «Sehr speziell. Das gibt es nicht alle Tage», meint der 40-Jährige im Vorfeld des Turniers.

Angesprochen auf seinen Rücktritt nach Ablauf der Saison 2026 kommt beim 3-fachen Grand-Slam-Sieger bereits Vorfreude auf: «Ich werde es geniessen und versuchen, es bestmöglich zu machen.»

Der United Cup findet vom 2. bis 11. Januar 2026 statt. Am zweiten Turniertag spielen Wawrinka und Bencic gegen Frankreich, bevor tags darauf das Duell mit Italien ansteht.

United Cup