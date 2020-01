Am ATP Cup in Brisbane läuft es Alexander Zverev überhaupt nicht. Der Deutsche verlor erneut die Nerven.

Alexander Zverev ist mit seinen Leistungen am ATP Cup in Brisbane überhaupt nicht zufrieden. Bereits in der ersten Partie des deutschen Teams gegen Australien hatte der 22-Jährige seinem Ärger Luft gemacht, indem er einen Schläger zu Kleinholz verarbeitete.

Gegen Griechenland war Zverev auf Wiedergutmachung aus, zeigte aber erneut eine schlechte Aufschlagsleistung und verlor sein Einzel gegen Stefanos Tsitsipas auch wegen 10 Doppelfehlern deutlich mit 1:6, 4:6.

Deutschland schlägt Griechenland Das deutsche Tennisteam hat trotz der Niederlage von Alexander Zverev beim ATP Cup sein zweites Gruppenspiel gegen Griechenland mit 2:1 gewonnen und damit die Chance auf die Viertelfinal-Teilnahme gewahrt. Jan-Lennard Struff mit dem 6:4, 6:1 gegen Michail Pervolarakis und Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) mit dem 3:6, 6:3, 17:15 gegen Stefanos Tsitsipas/Pervolarakis im Doppel holten die Punkte für die Mannschaft von Teamkapitän Boris Becker.

Seine schlechte Laune liess Zverev an seinem Vater aus. «Halt die Klappe, was zum Teufel redest du da», brüllte er den hinter ihm in der Box sitzenden Alexander Zverev senior an: «Ich habe keinen Aufschlag mehr, und du erzählst mir irgendeinen Scheiss.»

Mit betretener Miene nahm Teamchef Boris Becker den neuerlichen Ausbruch seiner Nummer 1 zur Kenntnis. Auch als Zverev mit sich selbst weiterplapperte, blieb Becker stumm. «Ich verstehe es nicht, ich kann nicht aufschlagen», jammerte Zverev: «Alles andere klappt, aber der Aufschlag ist weg.»