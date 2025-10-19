Die letzten sechs Finals auf der ATP-Tour hat Daniil Medwedew verloren. In Almaty klappte es nun endlich wieder mit einem Turniersieg.

Legende: Holt nach langer Wartezeit seinen 21. ATP-Titel Daniil Medwedew. Getty Images/Lintao Zhang

Daniil Medwedew ist in Kasachstan ein Befreiungsschlag gelungen. Erstmals seit fast eineinhalb Jahren hat der einstige Weltranglistenerste wieder einen Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der 29-jährige Russe setzte sich im Final von Almaty gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 7:5, 4:6, 6:3 durch.

Seinen bislang letzten Titel hatte der US-Open-Sieger von 2021 beim Masters in Rom im Mai 2023 gefeiert, ehe eine lange Durststrecke folgte. Sechs Mal stand er seither in einem Final, alle sechs verlor er.

21 Titel an 21 Orten

Im August trennte er sich nach zahlreichen Enttäuschungen und einem erneut frühen Aus bei den US Open von seinem langjährigen Trainer Gilles Cervara – seitdem ging es für Medwedew wieder bergauf. In Almaty feierte der Russe nun seinen insgesamt 21. Titel – alle 21 hat er an unterschiedlichen Orten gefeiert. «Meine feine Geschichte geht damit weiter», frohlockte Medwedew.

