Legende: Erhebt schwere Vorwürfe Olga Scharypowa. Keystone

Alexander Zverev hat die neuen schwerwiegenden Vorwürfe seiner Ex-Freundin Olga Scharypowa zurückgewiesen. «Die erhobenen Anschuldigungen sind verleumderisch und unwahr. Ich bestreite kategorisch, Olga missbraucht zu haben», teilte der 24-Jährige via Twitter mit.

Seine Anwälte hätten bereits eine einstweilige Verfügung «gegen die Quelle und den Autor» erwirkt, das zuständige Gericht sei seiner Argumentation gefolgt, erklärte Zverev weiter. Über dieses Statement hinaus wolle er sich nicht weiter äussern.

Neuerliche Vorwürfe

Scharypowa hatte in einem Artikel mit der amerikanischen Website Slate schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund erhoben. So soll er sie 2019 mehrfach physisch und psychisch misshandelt haben. Bereits im vergangenen Herbst hatte die Russin in den Medien von ähnlichen Vorkommnissen erzählt.

Die neuen Vorwürfe werden direkt vor dem Start der US Open laut. Beim am Montag beginnenden letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gehört der formstarke Zverev zu den Titelfavoriten.