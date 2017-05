Federer: «Ich hatte die besten 20 Minuten meines Lebens»

Der grosse French-Open-Abwesende Roger Federer spricht über seine Gefühlslage während dem Melbourne-Final gegen Rafael Nadal und seine sorgfältige Karriereplanung.

«Ah, sh**, es passiert schon wieder.»

Gegenüber ESPN erinnert sich Roger Federer an den nervenaufreibenden Final an den Australian Open 2017 gegen Erzrivale Rafael Nadal.

« Ich sagte mir: ‹Du hast nichts zu verlieren, vielleicht zum ersten Mal.› » Roger Federer



Im Entscheidungssatz lag er mit 1:3 zurück. Wieder schien Nadal im letzten Moment die Oberhand zu gewinnen, das Skore bei Grand-Slams gegen Federer seit 2008 auf 7:0 auszubauen.

«Ich erinnere mich, mir gesagt zu haben: ‹Du musst jetzt breaken, mein Freund, weil später wird er es sich nicht mehr wegnehmen lassen – zu viel Glück wird dann involviert sein.›»

Die Selbstgespräche fruchteten, Federer gewann 5 Games am Stück und vergoldete mit 35 Jahren sein märchenhaftes Comeback. «Ich hatte die besten 20 Minuten meines Lebens auf dem Court. Ich sagte mir: ‹Du hast nichts zu verlieren, vielleicht zum ersten Mal.›»

Nach seinem Triumph in Melbourne liess Federer Turniersiege in Indian Wells und Miami folgen, während er weiter sorgfältig seine Karriere plante – und so kürzlich seinen Verzicht auf die French Open erklärte.

Das Feuer lodert noch

«Es geht mir sehr gut derzeit, ja richtig fabelhaft», erklärt Federer. «Wenn ich bei einem Turnier auftauche und spiele, dann liebe ich es. Wenn nicht, dann habe ich Ferien und kann diese geniessen. Ich bin nicht in Eile.»

Bald 36, und noch immer voller Tatendrang. Und ein Ende scheint nicht in Sicht. «Wenn ich die richtige Balance finde, kann die Zukunft sehr aufregend werden. Ich werde bis 40 spielen», meint der 18-fache Grand-Slam-Sieger mit einem Lachen, bevor er anfügt: «Vielleicht nicht immer auf der Tour. Zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere werde ich gelassener sein.»

Die Siegesrede von Roger Federer in Melbourne 4:27 min, vom 29.1.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportflash, 30.05.2017, 20:00 Uhr