Roger Federer verliert seine Auftaktpartie an den ATP Finals gegen Dominic Thiem mit 5:7, 5:7.

Es ist bereits die 3. Niederlage in diesem Jahr für den «Maestro» gegen den Österreicher.

Die zweite Partie der Gruppe Björn Borg entscheidet Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini klar für sich.

Roger Federer (ATP 3) ist der Start an den ATP Finals in London missraten. Der Baselbieter kassierte gleich zu Beginn des Matches ein Break und lag gegen Thiem (ATP 5) spätestens nach dem Verlust des Startsatzes in Rücklage.

Wie im 1. Durchgang musste Federer auch im 2. Satz beim Stand von 5:5 seinen Aufschlag abgeben. Thiem entschied die wichtigen Punkte an diesem Abend zumeist für sich. «Thiem hat stark gespielt, und am Ende war mein Spiel einfach nicht gut genug», konstatierte Federer im Nachhinein. Und weiter:

Das ist der 1.-Runden-Schluckauf, da triffst du mit dem Service eben noch nicht so gut die Ecken und spielst den Halbvolley nicht einfach so locker rein wie in einem Halbfinal.

Federer nutzt Chancen nicht

Dabei war Federer dem Österreicher über die gesamte Partie ebenbürtig. Er holte total nur 5 Punkte weniger als Thiem. Allerdings verwertete er nur eine von 4 Breakchancen. Thiem verhinderte in einer spektakulären Rally das Break zum 1:3 im 2. Satz.

Später vergab Federer in der entscheidenden Phase deren zwei beim Stand von 5:6 aus seiner Sicht. Nach 100 Minuten musste er sich schliesslich dem 26-jährigen Wiener beugen. Der 38-jährige Federer kassierte gegen Thiem bereits die 3. Niederlage in Folge. In diesem Jahr hatte sich der Baselbieter sowohl in Indian Wells als auch in Madrid in 3 Sätzen geschlagen geben müssen.

Federer schon in Rücklage

Will Federer die Halbfinals erreichen, muss er zunächst Matteo Berrettini schlagen. Voraussichtlich benötigt er danach auch einen Sieg gegen Novak Djokovic, der in seinem Auftaktmatch einen souveränen Eindruck hinterliess.

Verloren ist für Federer angesichts des speziellen Modus beim Jahresend-Turnier noch nichts. Bei der 17. Teilnahme verlor er zum 5. Mal sein Auftaktspiel. Nur einmal erreichte er danach die Halbfinals nicht. Auch im letzten Jahr war Federer mit einer Niederlage gegen Kei Nishikori ins Turnier gestartet und gewann dann die nächsten beiden Gruppenspiele.

