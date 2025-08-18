Jannik Sinner und Carlos Alcaraz spielen am Montagabend in Cincinnati zum vierten Mal in diesem Jahr um einen Titel.

Legende: Treffen erneut im Final aufeinander Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Keystone / NEIL HALL

Nach dem Wimbledon-Final Ende Juni gönnten sich Carlos Alcaraz und Jannik Sinner eine Auszeit. Erst vor einer Woche kehrten die beiden Dominatoren auf den Tennisplatz zurück. Beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati machte das Duo weiter, wo es in London aufgehört hatte. Folgerichtig stehen sich die Weltnummern 1 und 2 am Montag erneut im Final gegenüber.

Das Duell zwischen Sinner und Alcaraz gibt es seit längerer Zeit nur noch auf Finalstufe. Es ist das fünfte Aufeinandertreffen in Folge, bei dem es um einen Titel geht. Nach vier Siegen von Alcaraz hatte Sinner in Wimbledon die Nase wieder vorn.

Sinners Monsterserie

Eine Woche vor dem Start der US Open geht es auch darum, ein gutes Gefühl für das letzte Major-Turnier des Jahres zu holen. Sinner steht vor dem Final in Ohio bei 26 Siegen in Folge auf Hartplatz.

Alcaraz wurde in diesem Jahr in den USA noch nicht glücklich. In Indian Wells scheiterte er im Frühling im Halbfinal, kurz darauf war in Miami schon in der 2. Runde Schluss. Seither hat der Spanier allerdings an jedem Turnier mindestens den Final erreicht.

Tennis