Alcaraz will den Thron, Medwedew den 4. Turniersieg in Folge

Der topgesetzte Carlos Alcaraz (ATP 2) und Daniil Medwedew (ATP 6) stehen im Final des ATP-1000-Turniers in Indian Wells. Der Spanier gewann seinen Halbfinal gegen Jannik Sinner (ITA/ATP 11) 7:6 (7:4), 6:3 und erreichte sein 3. Endspiel des Jahres. Mit einem Finalsieg würde der 19-Jährige an die Spitze des ATP-Rankings zurückkehren

Zuvor hatte Daniil Medwedew das Final-Ticket gelöst. Der Russe bezwang in der Vorschlussrunde den US-Amerikaner Francis Tiafoe (ATP 16) mit 7:5, 7:6 (7:4) und feierte seinen 19. Sieg in Folge auf der Tour. Zuletzt hatte er die Turniere in Rotterdam, Doha und Dubai für sich entschieden. Das bislang einzige Duell mit Alcaraz entschied Medwedew 2021 in Wimbledon für sich.

«Ich bin ein ehrgeiziger Typ. Ich möchte gegen die Besten der Welt spielen. Um der Beste zu sein, muss man die Besten schlagen. Und Daniil ist momentan der Beste», zollte Alcaraz seinem Gegner Anerkennung. Dieser wiederum scheint sich mit den seiner Ansicht nach viel zu langsamen Hartplätzen in der kalifornischen Wüste arrangiert zu haben.