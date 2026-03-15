Der 22-jährige Spanier zieht im Halbfinal des ATP-1000-Turniers gegen Daniil Medwedew den Kürzeren. Der Russe trifft dort auf Jannik Sinner.

Legende: Muss Daniil Medwedew zum Sieg gratulieren Carlos Alcaraz (r.). AP Photo/Mark J. Terrill

Den Final am ATP-1000-Turnier in Indian Wells bestreiten Jannik Sinner und Daniil Medwedew. Der Italiener bezwang Alexander Zverev, der Russe fügte Carlos Alcaraz die erste Niederlage des Jahres zu.

Im mit 9,4 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste setzte sich Medwedew etwas überraschend gegen den spanischen Weltranglisten-Ersten mit 6:3, 7:6 (7:3) durch. Nach 16 Siegen, darunter zwei Titel bei den Australian Open und in Doha, ist es für Alcaraz die erste Niederlage seit den ATP Finals in Turin im November. Damit bleibt das nächste Duell zwischen Sinner und Alcaraz zunächst aus.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie beide Finals aus Indian Wells live bei SRF. Die Frauen – Aryna Sabalenka gegen Jelena Rybakina – machen ab 19:00 Uhr den Auftakt. Um 22:00 Uhr folgt der Männer-Final zwischen Jannik Sinner und Daniil Medwedew.

Sinner mühelos zum Sieg

Sinner gewann seinen Halbfinal gegen Zverev souverän 6:2, 6:4. Es war sein sechster Sieg in Serie gegen die Weltnummer 4 aus Deutschland. Zuletzt hatte Zverev den Südtiroler 2023 bei den US Open bezwingen können.

Im Final am Sonntagabend spielt Sinner gegen Medwedew um den Titel. Der Russe kehrt am Montag unabhängig vom Ausgang in die Top 10 der Weltrangliste zurück.

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