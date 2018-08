Der spanische Weltranglisten-Erste will sich nach seinem Turniersieg in Toronto erholen.

«Es gibt keinen anderen Grund, als mich um meinen Körper zu kümmern und so gesund wie möglich zu bleiben», begründete Nadal seine Absage kurz nach seinem überzeugenden Turniersieg in Kanada. Der Spanier stand bei seinen 5 Siegen in Toronto insgesamt knapp 10 Stunden auf dem Court.

Weiter warten auf das «Big-4-Treffen»

Damit kommt es beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati nicht zum 1. Aufeinandertreffen der «Big 4» seit mehr als einem Jahr. Letztmals traten Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic und Andy Murray in Wimbledon 2017 beim selben Turnier an.

Federer hatte das Turnier in Toronto ausgelassen und tritt nun in Cincinnati erstmals seit seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon wieder an.