Ohne Gründe zu nennen, hat Novak Djokovic dem anstehenden ATP-1000-Turnier in Rom eine Absage erteilt. Wird das zur Chance für das Geneva Open?

Legende: Hat sich heuer mit dem Sand noch nicht angefreundet Novak Djokovic bei seiner Auftaktniederlage in Madrid. Imago/Zuma Press Wire

Eigentlich hätte er ab dem 7. Mai im berühmten Foro Italico aufschlagen sollen. Doch die Organisatoren des Turniers in Rom erhielten am Dienstag eine ernüchternde Botschaft: Novak Djokovic habe angekündigt, nicht teilzunehmen. Konkrete Gründe für seine Absage nannte der 37-Jährige nicht.

Djokovic, der im Spätherbst seiner Karriere seinen 25. Major-Titel jagt, war zuletzt sowohl in Monte Carlo als auch in Madrid jeweils an seiner Auftakthürde gescheitert.

Rückkehr nach Genf?

Eine Möglichkeit für den Serben, sich doch noch auf Sand für die French Open (ab 25. Mai) vorzubereiten, wäre eine Wild Card an den Geneva Open. Das ATP-250-Turnier in Genf startet am 18. Mai und wurde im letzten Jahr zum ersten Mal von Djokovic beehrt. Damals zeigte sich der Grand-Slam-Rekordchampion begeistert von der Anlage.

Wie es um den Formstand Djokovics steht, bleibt weiter offen. «Bei den Grand Slams will ich mein bestes Tennis zeigen, ich bin aber nicht sicher, ob ich das in Roland Garros schaffe», hatte er in Madrid gesagt.

