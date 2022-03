Nach dem Eklat in Acapulco das frühestmögliche Out in Indian Wells: Momentan stimmt nichts bei der Weltnummer 3.

Frühes Out in Indian Wells

Die Verunsicherung bei Alexander Zverev scheint aktuell gross zu sein. Der Deutsche musste sich in Indian Wells nach einem Freilos überraschend in der 2. Runde geschlagen geben. Er unterlag Tommy Paul (ATP 39) 2:6, 6:4 und 6:7 (2:7).

Der 3. Satz war dabei symbolisch für die Baisse der Weltnummer 3. Zverev stellte dank einem Break auf 4:2, gab diesen Vorteil aber nach 4 (!) Doppelfehlern in einem Game wieder her. Am Ende biss sich Paul im Tiebreak doch deutlich durch. Nach dem Achtelfinal-Out an den Australian Open und dem Ausschluss in Acapulco sucht Zverev weiter nach seiner Form.

00:33 Video Archiv: Zverev erhält nach Ausraster Bewährung Aus Sport-Clip vom 08.03.2022. abspielen

Auch Murray und Raducanu out

Mit Andy Murray (ATP 88) erwischte es einen weiteren grossen Namen in der kalifornischen Wüste. Der Schotte unterlag Alexander Bublik (ATP 31) 6:7 (9:11), 3:6.

Im Frauentableau ging das Duell zwischen Simona Halep (WTA 24) und Coco Gauff (WTA 16) an Erstere. Sie behielt beim 6:3, 6:4 die Oberhand. Mit Emma Raducanu (WTA 13) musste die US-Open-Siegerin die Segel streichen. Die Britin verlor eine packende Affiche gegen Petra Martic (WTA 79) 7:6 (7:3), 4:6, 5:7. Raducanu wirkte dabei körperlich angeschlagen.