Turnier in Acapulco für Zverev vorbei

Alexander Zverev hat im Doppel des ATP-Turniers von Acapulco für einen Eklat gesorgt: Der Deutsche verlor nach seiner Doppel-Niederlage die Fassung und liess seiner Wut freien Lauf. Nach dem 2:6, 6:4, 6:10 an der Seite von Marcelo Melo (BRA) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (GBR/FIN) schrie der Olympiasieger den Schiedsrichter lautstark an («You f****** idiot») und schlug immer wieder mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füssen vorbei. Im Einzel hatte Zverev nach einer beispiellosen Nachtschicht den Achtelfinal erreicht. Doch die Organisatoren in Mexiko schlossen den 24-Jährigen nach dem Ausraster im Doppel vom Turnier aus.

Legende: Zverev sagt Sorry Instagram

Nadal mit Sieg bei Rückkehr

Rekord-Majorsieger Rafael Nadal hat sein 1. Spiel nach seinem historischen Sieg bei den Australian Open gewonnen. Der Spanier setzte sich in Acapulco in der 1. Runde gegen Denis Kudla (USA) mit 6:3, 6:2 durch. Im Achtelfinal trifft Nadal auf Stefan Kozlov (USA).

02:43 Video Archiv: Nadal gewinnt Australian Open und holt Major-Rekord Aus Sportpanorama vom 30.01.2022. abspielen

Djokovic in Dubai im Viertelfinal

Novak Djokovic hat beim ATP-Turnier in Dubai den Viertelfinal erreicht. Der Serbe bezwang in der 2. Runde Karen Chatschanow (RUS) mit 6:3, 7:6 (7:2) und trifft nun auf Jiri Vesely (CZE). Djokovic feiert am Turnier sein verspätetes Saisondebüt, nachdem er wegen seiner fehlenden Corona-Impfung aus Australien ausgewiesen worden war.