Halbfinal-Aus an ATP Finals

Roger Federer unterliegt Stefanos Tsitsipas im Halbfinal der ATP Finals mit 3:6, 4:6.

Während der Schweizer zu viele Chancen liegen lässt, zeigt sich der Grieche eiskalt.

Damit bleibt Federer in London zum 3. Mal in Serie im Halbfinal hängen.

Das Tennisjahr 2019 auf der Tour endet für Roger Federer gleich wie das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres: Mit einer Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas. Und es ist nicht die einzige Parallele.

Viele Breakchancen, (zu) wenige Breaks

Im Achtelfinal der Australian Open konnte Federer von 12 Breakbällen keinen einzigen nutzen. Im Halbfinal von London las sich die Bilanz ähnlich ernüchternd: 1 von 12 – die letzten beiden Breakbälle vergab Federer, als Tsitsipas zum Matchgewinn aufschlug. Nach 96 Minuten setzte der Grieche dem Halbfinal mit seinem 6. Ass ein Ende.

Dabei waren die Freude und die Zuversicht bei Federer zwischenzeitlich gross. Dann, als er Tsitsipas im 2. Satz beim Stand von 1:2 mit der 10. Breakchance endlich den Service abnehmen konnte. Doch die Euphorie wich schnell wieder dem Frust: Zwar wehrte Federer in seinem folgenden Aufschlagspiel eine Breakchance ab. Bei der zweiten schlug der Grieche aber doch noch zu und sicherte sich das entscheidende Break. Tsitsipas' Bilanz bei Breakbällen: 3 von 4 – es ist die Geschichte des Spiels.

Aufschlag lässt Federer im Stich

Anders als noch gegen Novak Djokovic am Donnerstag, als Federer 73 Prozent erste Aufschläge im Feld gehabt hatte, bekam der Schweizer gegen Tsitsipas nicht gross Hilfe vom Service – speziell im 2. Durchgang. Zu oft musste Federer über den 2. Aufschlag und da war er meist hilflos (4 von 16 Punkten gewonnen).

Symptomatisch für die durchzogene Aufschlagsleistung: Federer kassierte schon in seinem allerersten Servicegame das Break. Besonders bitter: Im besagten Aufschlagspiel leistete sich der 38-Jährige gleich 2 Smashfehler. Trotz mehreren Chancen zum Rebreak musste Federer den Startsatz mit 3:6 abgeben.

Tsitsipas wartet auf Zverev oder Thiem

Tsitsipas zeigte eine vorzügliche Leistung, spielte von der Grundlinie stark auf und verwandelte die anfänglich schwächelnde Rückhand im Verlauf des Spiels in eine Waffe. Für den Griechen ist der Finaleinzug bei seiner Premiere an den ATP Finals der bisher grösste Erfolg in seiner noch jungen Karriere. Im 4. Anlauf konnte er Federer zum 2. Mal besiegen.

Im Final bekommt es der 21-Jährige entweder mit Dominic Thiem oder Alexander Zverev zu tun. Der Österreicher und der Deutsche machen das zweite Final-Ticket ab 21:00 Uhr (live auf SRF zwei) unter sich aus.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 16.11.2019, 14:50 Uhr