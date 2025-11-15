Weltnummer 1 gegen Weltnummer 2: An den ATP Finals kämpfen Carlos Alcaraz (ESP) und Jannik Sinner (ITA) am Sonntag um den Titel.

Der Weltranglisten-Erste Alcaraz schlägt in Turin im Halbfinal Félix Auger-Aliassime in 2 Sätzen.

Kurz zuvor setzt sich Sinner ebenfalls in 2 Sätzen gegen Alex de Minaur durch.

Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal den Einzug ins Endspiel an den ATP Finals geschafft. Die spanische Weltnummer 1 bezwang Félix Auger-Aliassime (ATP 7) aus Kanada mit 6:2, 6:4 und spielt am Sonntag in Turin um seinen 1. Triumph am Saisonend-Turnier.

Alcaraz, der sich mit seinem Halbfinal-Einzug die Spitzenposition in der Weltrangliste bis zum Jahresende gesichert hatte, realisierte im 1. Durchgang 2 Breaks zum klaren Satzgewinn. Im 2. Umgang sah sich der Spanier mehr Gegenwehr entgegengesetzt, der entscheidende Servicedurchbruch gelang Alcaraz nach 1:23 Stunden zum Matchgewinn.

16. Duell mit Sinner

Sinner seinerseits machte den 3. Finaleinzug mit einem 7:5, 6:2-Sieg gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 7) perfekt. Der Titelverteidiger erfuhr aber durchaus grossen Widerstand. Der flinke de Minaur brachte viele der wuchtigen und präzisen Schläge des Italieners zurück und provozierte so den einen oder anderen Fehler bei Sinner. Zudem zeigte sich de Minaur nervenstark. Die ersten 7 Breakbälle gegen sich vermochte der Australier alle abzuwehren.

Bei seiner 8. Gelegenheit schlug Sinner jedoch zu und schaffte das Break zum 6:5. In der Folge liess der Südtiroler de Minaur keine Chance mehr. Nach 1:52 Stunden war Sieg von Sinner Tatsache. Im Final kommt es nun zum 16. Duell auf der ATP-Tour mit Alcaraz. Im Direktvergleich hat der Spanier mit 10:5 Siegen die Nase vorne. Zuletzt setzte er sich im Final der US Open in 4 Sätzen durch.

Resultate