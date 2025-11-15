Der erste Finalist an den ATP Finals in Turin steht fest: Lokalmatador Jannik Sinner bezwingt Alex de Minaur 7:5, 6:2.

Legende: Noch ein Sieg fehlt zur erfolgreichen Titelverteidigung Jannik Sinner. Reuters/Guglielmo Mangiapane

Im 1. Durchgang des Halbfinals erfuhr Jannik Sinner (ATP 2) an den ATP Finals in Turin durchaus grossen Widerstand. Der flinke Alex de Minaur (ATP 7) brachte viele der wuchtigen und präzisen Schläge des Italieners zurück und provozierte so den einen oder anderen Fehler bei Sinner. Zudem zeigte sich de Minaur nervenstark. Die ersten 7 Breakbälle gegen sich vermochte der Australier alle abzuwehren.

Showdown gegen Alcaraz?

Bei seiner 8. Gelegenheit schlug Sinner jedoch zu und schaffte das Break zum 6:5. In der Folge liess der Südtiroler de Minaur keine Chance mehr. Nach 1:52 Stunden war der 7:5, 6:2-Sieg von Sinner Tatsache.

Im Final am Sonntag könnte es zum grossen Showdown gegen Carlos Alcaraz kommen. Die spanische Weltnummer 1 muss zuerst aber noch Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 8) aus dem Weg räumen.

