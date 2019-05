Vor dem Comeback auf Sand in Madrid dämpft Roger Federer die Erwartungen.

Noch weiss Roger Federer nicht, gegen welchen Gegner er in der 2. Runde antreten muss. Dieser geht aus dem Duell zwischen Richard Gasquet (Fr, ATP 39) und Alejandro Davidovich (Sp, ATP 167) am Montagabend hervor.

Wawrinka trifft auf Herbert Stan Wawrinka (ATP 33) trifft in der 1. Runde von Madrid am Dienstag auf Pierre-Hugues Herbert (ATP 43). Der Franzose schaffte über die Qualifikation den Einzug ins Hauptfeld und trifft nun erstmals auf den Waadtländer. (sda)

Für Federer ist aber schon jetzt klar: «Hier ist die Auslosung hart.» Tatsächlich warten wohl grosse Brocken auf dem Weg zum 1. Titel auf Sand seit Mai 2015 in Istanbul. So weit will Federer aber nicht vorausblicken. Im Gegenteil. Er stapelt tief.

Federer ungewohnt vorsichtig

«Ich bin froh, wenn ich hier ein paar Runden überstehen kann und in Paris die dritte oder vierte Runde erreiche», sagt der 37-Jährige. Dies sei aber von der Auslosung an den French Open abhängig.

«Das Horrorszenario wäre ein Erstrunden-Out in Madrid und in Paris. Doch selbst dann hätte ich profitiert», analysiert Federer. Die Freude sei jedenfalls da und auch die Lust, wieder auf der roten Asche zu spielen. Die Eindrücke aus dem Training stimmten ihn zuversichtlich. Doch es stelle sich ihm dabei vor allem die Frage: «Was kann ich überhaupt noch auf Sand?»

Legende: Zufrieden mit den Trainings Roger Federer. Freshfocus

3 Titel, 3 Unterlagen

Madrid ist für Federer durchaus ein besonderes Pflaster. Er gewann das Turnier 3 Mal:

2006 in der Halle (7:5, 6:1, 6:0 gegen Fernando Gonzalez).

2009 auf rotem Sand (6:4, 6:4 gegen Rafael Nadal)

2012 auf blauem Sand (3:6, 7:5, 7:5 gegen Tomas Berdych)

Das sei «sehr speziell». Den Finalsieg gegen Nadal 2009 habe er in besonders guter Erinnerung. Der Titel habe den anschliessenden Triumph an den French Open in Paris wohl begünstigt.

Was Federer zu den Unterschieden zwischen Madrid («liegt höher als Chur») und Paris («liegt praktisch auf Meereshöhe») sagt, erfahren Sie im Video unten.

Resultate ATP Madrid

