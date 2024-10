Rafael Nadal hat im Alter von 38 Jahren seinen Rücktritt vom Spitzensport angekündigt.

Seinen letzten grossen Auftritt hat der Spanier in Malaga, wo er mit Spanien die Finalrunde des Davis Cup bestreitet (19. bis 24. November).

Mit 22 Grand-Slam-Titeln gehört Nadal zu den erfolgreichsten Tennisspielern der Geschichte.

Was lange in der Luft lag, ist nun Tatsache: Tennisstar Rafael Nadal beendet nach dieser Saison seine Karriere. Wie der 22-fache Grand-Slam-Sieger am Donnerstag in einer emotionalen Videobotschaft bei X bekanntgab, ist die Davis-Cup-Finalrunde im November in Malaga, die er mit Spanien bestreiten wird, das letzte Turnier für den 38-Jährigen.

«Im Leben hat alles einen Anfang und ein Ende. Ich glaube, es ist der richtige Moment, um meine Karriere zu beenden», blickte er in einer Videobotschaft auf seine Laufbahn zurück. «Die Realität ist, dass die letzten zwei Jahre sehr schwierig waren. Ich war nicht in der Lage, ohne Einschränkungen zu spielen», sagte der 38-Jährige.

Im Video würdigt er auch seine langjährigen Rivalen Roger Federer und Novak Djokovic: «Ich habe so viele Stunden mit ihnen verbracht. Es sind Momente, die ich wohl nie mehr vergessen werde.» Bereits im Mai des Vorjahres hatte Nadal angekündigt, dass er 2024 seine ruhmreiche Karriere ausklingen lassen wolle. Einschränkend hatte er aber angefügt: «Ich kann es nicht 100 Prozent sagen, weil man nie weiss, was passiert.»

Auf Sand eine Macht

Der Spanier blickt auf eine äusserst erfolgreiche Karriere zurück. Auf Sand war der gebürtige Mallorquiner praktisch unbesiegbar. Bei den French Open stemmte er 14 Mal die Trophäe in die Höhe, hinzu kommen je zwei Titel an den Australian Open und in Wimbledon und vier Titel bei den US Open. Mit 22 Titeln auf Major-Stufe lässt er bis auf Djokovic (24) sämtliche Tennisgrössen hinter sich.

Nadals 22 Major-Titel in der Rückblende

1 / 22 Legende: Nummer 1 – French Open 2005 Als erster Spieler seit Mats Wilander 1982 gewinnt der damals 19-jährige Rafael Nadal Paris gleich bei seinem Debüt. Es ist der Startschuss in eine fast überirdische Dominanz. imago images / Ray Giubilo 2 / 22 Legende: Nummer 2 – French Open 2006 Beim 2. Titelgewinn in Roland Garros steht der Spanier bei 60 Siegen in Folge auf Sand – bereits Nr. 54 war Allzeit-Rekord. Es ist der 1. von insgesamt 6 Major-Titeln, bei denen Roger Federer Final-Gegner ist. imago images/Paul Zimmer 3 / 22 Legende: Nummer 3 – French Open 2007 Nadal macht den Paris-Hattrick perfekt. Erneut hat Federer das Nachsehen. Kleiner Wermutstropfen aus Sicht des Spaniers: Kurz zuvor hat ihn der Schweizer in Hamburg bezwungen und damit Nadals Serie von 81 Siegen auf seiner Lieblingsunterlage unterbrochen. imago images / Belga 4 / 22 Legende: Nummer 4 – French Open 2008 Erstmals an den French Open ist das Duell Nadal - Federer ziemlich einseitig. Nur gerade 4 Games gibt der «Stier von Manacor» auf dem Weg zu seinem 4. Grand-Slam-Titel ab. imago images / Paul Zimmer 5 / 22 Legende: Nummer 5 – Wimbledon 2008 In einer der dramatischsten Partien der Tennis-Geschichte ringt Nadal seinen Dauerrivalen Federer in dessen «Wohnzimmer» nieder. Es ist der längste Männer-Einzelfinal in über 130 Jahren Wimbledon – und der 1. Major-Titel für Nadal ausserhalb von Paris. Keystone / FELIPE TRUEBA 6 / 22 Legende: Nummer 6 – Australian Open 2009 Ein weiterer epischer Fünfsätzer zwischen den beiden damals mit Abstand besten Tennisspielern geht an Nadal. Damit gewinnt er seinen 1. Grand-Slam-Titel auf Hartplatz und holt zudem erstmals einen Turniersieg im Einzel aus Melbourne nach Spanien. imago images / Xinhua 7 / 22 Legende: Nummer 7 – French Open 2010 Ein Jahr nachdem er in Paris überraschend im Achtelfinal an Robin Söderling gescheitert war (Federer holte sich den Titel), ist der Sand-König zurück auf seinem Thron. Dank einem überragenden Turnier ohne Satzverlust prescht der Spanier (zuvor Platz 4) auch wieder auf die Position des Weltranglisten-Ersten vor. Keystone / LIONEL CIRONNEAU 8 / 22 Legende: Nummer 8 – Wimbledon 2010 2. Titel in Wimbledon, 8. bei einem Grand-Slam-Turnier insgesamt: Nadal ist langsam aber sicher dabei, sich in die Geschichtsbücher einzutragen. Dieses Mal wartet im Endspiel nicht Federer, sondern dessen Bezwinger im Viertelfinal, Tomas Berdych. Keystone / ANJA NIEDRINGHAUS 9 / 22 Legende: Nummer 9 – US Open 2010 Ein weiterer Rekord: Nadal wird mit 24 Jahren der 7. und jüngste Spieler, der alle 4 Majors gewonnen hat. Im gesamten Turnierverlauf gibt Nadal nur 5 Aufschlagspiele ab und bezwingt den damals 23-jährigen Novak Djokovic im Final. Keystone / CHARLES KRUPA 10 / 22 Legende: Nummer 10 – French Open 2011 Nummer 6 in Paris bedeutet für Nadal die Egalisierung von Björn Borgs Allzeit-Rekord. Erneut zieht Federer auf der roten Unterlage gegen den Spanier den Kürzeren, diesmal in umkämpften 3:40 Stunden. imago images / Xinhua 11 / 22 Legende: Nummer 11 – French Open 2012 Ohne Satzverlust zieht er in den 4. Grand-Slam-Final in Folge ein. Beim wegen Regenunterbrechungen über 2 Tage ausgetragenen Match setzt sich Nadal gegen Djokovic in 4 Sätzen durch. Der 7. Paris-Titel macht ihn zum alleinigen Rekordsieger. imago images / Icon Sportswire 12 / 22 Legende: Nummer 12 – French Open 2013 Nach langer Verletzungspause meldet sich Nadal – natürlich – auf seinem Lieblingsterrain zurück. David Ferrer bezwingt er locker in 3 Sätzen und macht sich mit Triumph Nr. 8 zum Spieler mit den meisten Titeln an einem einzigen Turnier. imago images / Claus Bergmann 13 / 22 Legende: Nummer 13 – US Open 2013 Nach dem frühen Wimbledon-Out krönt Nadal seine überragende Hartplatz-Saison (Turniersiege in Montreal und Cincinnati) mit seinem 2. Titel in Flushing Meadows. Im Final bodigt er Djokovic in 3 Sätzen. imago images / Newspix 14 / 22 Legende: Nummer 14 – French Open 2014 Paris bleibt Nadals Terrain: Nach 4 Final-Niederlagen in Folge gegen Djokovic besiegt er den Serben an den French Open einmal mehr und verteidigt die Weltranglistenführung. Seine Bilanz in Roland Garros: 66:1 Siege. imago images / PanoramiC 15 / 22 Legende: Nummer 15 – French Open 2017 Nach diversen Rückschlägen und Verletzungen meldet sich Nadal 2017 zurück: Mit dem 10. Sieg an den French Open, «La Decima», feiert er ein Jubiläum. Auch in diesem Jahr bleibt der Sandkönig ohne Satzverlust. imago images / Shutterstock 16 / 22 Legende: Nummer 16 – US Open 2017 Trotz mässigem Herbst findet sich der Spanier plötzlich im Endspiel der US Open wieder. Dort lässt er Überraschungsmann Kevin Anderson in 3 Sätzen keine Chance. IMAGO / USA TODAY Network 17 / 22 Legende: Nummer 17 – French Open 2018 Trotz weiterhin anhaltender gesundheitlicher Probleme macht sich Nadal 2018 im Final auf, seinen mittlerweile grössten Sand-Widersacher Dominic Thiem zu bezwingen. Dies gelingt in überzeugender Manier und 3 Sätzen. Der Spanier ist damit der erste Spieler, der in 12 verschiedenen Saisons ein Major-Turnier gewinnen kann. IMAGO / USA TODAY Network 18 / 22 Legende: Nummer 18 – French Open 2019 Ein Jahr später, fast dasselbe Bild: Erneut ist Nadal für Thiem eine Nummer zu gross. Immerhin gesteht er dem Österreicher diesmal einen Satz zu. IMAGO / USA TODAY Network 19 / 22 Legende: Nummer 19 – US Open 2019 In einem umkämpften Fünfsätzer gegen den aufstrebenden Daniil Medwedew holt sich Nadal Titel Nr. 4 an den US Open. Mit dem Finaleinzug egalisiert er Federers Rekord von jeweils mindestens 5 Finalteilnahmen bei allen 4 Grand-Slam-Turnieren. imago images / USA TODAY Network 20 / 22 Legende: Nummer 20 – French Open 2020 Bei den wegen Corona auf Oktober verschobenen French Open bezwingt Nadal Djokovic in 3 lockeren Sätzen und holt sich die 13. Trophäe bei seinem Lieblingsturnier. Mit dem 20. Major-Titel zieht er mit Federer gleich. IMAGO / Hasenkopf 21 / 22 Legende: Nummer 21 – Australian Open 2022 In über 5 Stunden ringt der Spanier Medwedew trotz 0:2-Satzrückstand nieder und sichert sich den alleinigen Grand-Slam-Rekord. Keystone / DAVE HUNT 22 / 22 Legende: Nummer 22 – French Open 2022 Der «Sandkönig» schlechthin: In Paris holt er sich seinen 14. Titel und baut gleichzeitig seinen Grand-Slam-Rekord aus. Gegen Casper Ruud gibt er im Final nur 6 Games ab. Keystone

Mit 209 Wochen als Nummer 1 ist er in dieser Kategorie die Nummer 6, ohne die gleichzeitig aktiven Federer und Djokovic wären es weit mehr. Daneben war der Mallorquiner 2008 Olympiasieger im Einzel und 2016 im Doppel (mit Marc Lopez).

Von Verletzungen geplagt

Nadals Karriere war aber auch immer wieder von Verletzungen geprägt. Seit seinem letzten Sieg an den French Open im Juni 2022, bei dem er seinen Fuss für jeden Einsatz mit Schmerzmitteln betäuben musste, spielte er nur noch 37 Einzel. In seinem «Wohnzimmer» in Paris musste er in diesem Jahr nach einer Niederlage gegen Alexander Zverev bereits in der ersten Runde die Segel streichen.

Im Vorfeld der Olympischen Spiele erreichte er in Bastad noch einmal einen ATP-Final, aus dem 93. Titel wurde aber nichts. Die Jagd auf Siege gegen die Besten liess sein Körper nicht mehr zu.