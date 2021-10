Inhalt

Im Indian-Wells-Achtelfinal - Mit dem Rücken zur Wand: Dimitrov schaltet Medwedew aus

Überraschung in der kalifornischen Wüste: Grigor Dimitrov zwingt auf seinem Weg in den Viertelfinal die Weltnummer 2 Daniil Medwedew in 3 Sätzen in die Knie.