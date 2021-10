Hubert Hurkacz wird Roger Federer nach dem Turnier in Indian Wells aus den Top 10 des ATP-Rankings verdrängen.

Der Name Hubert Hurkacz in Zusammenhang mit Roger Federer bedeutet dieses Jahr bislang nichts Gutes für Schweizer Tennisfans. Bereits im Juli hatte der Pole den 20-fachen Grand-Slam-Sieger in Wimbledon aus dem Turnier geworfen.

Dank seinem Drittrundensieg in Indian Wells gegen Francis Tiafoe (6:3, 6:2) sorgt Hurkacz nun auch dafür, dass Federer ab nächster Woche nur noch auf Rang 11 der ATP-Weltrangliste geführt werden wird. Der Schweizer konnte verletzungsbedingt die Punkte seines Finaleinzugs in Kalifornien von 2019 (2020 keine Austragung) nicht verteidigen.

Nach (fast) 20 Jahren Top 10

Zuletzt war Federer vor knapp 5 Jahren (07.11.2016) für 2 Monate aus den Top 10 gefallen. Davor war der Baselbieter seit dem 14.10.2002 ohne Unterbruch unter den besten 10 Tennisspielern der Welt vertreten gewesen.

Der 24-jährige Hurkacz schafft derweil zum 1. Mal den Sprung in die Top 10.