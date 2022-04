Formstarker Hüsler gewinnt Challenger-Turnier in Mexiko

Legende: Scheint sich in Mexiko wohl zu fühlen Marc-Andrea Hüsler. Freshfocus/Archiv/Urs Lindt

Marc-Andrea Hüsler (ATP 144) erfreut sich weiter bestechender Form. Der Zürcher gewann das Challenger-Turnier im mexikanischen Aguascalientes. Gegen den Argentinier Juan Pablo Ficovich (ATP 204) setzte sich der Linkshänder in knapp zwei Stunden Spielzeit mit 6:4, 4:6, 6:3 durch.

Mexiko ein gutes Pflaster

Hüsler wird sich dank seines 5. Titels auf Challenger-Stufe in der Weltrangliste auf Position 127 verbessern. Weiter vorne war der 25-Jährige in seiner Karriere noch nie klassiert. Bereits vor wenigen Wochen hatte der Davis-Cup-Spieler in Mexiko-City ein Turnier der zweithöchsten ATP-Stufe gewinnen können.

Auch vor Wochenfrist gab es aus Schweizer Sicht auf Challenger-Stufe ein Erfolgserlebnis zu vermelden. Antoine Bellier (ATP 310) siegte als Qualifikant überraschend beim Turnier in San Luis Potosi.