Jannik Sinner gewinnt zum ersten Mal das Turnier in Madrid und feiert den fünften Sieg in Folge auf dieser Stufe.

Legende: Eilt von Turniersieg zu Turniersieg Jannik Sinner. Keystone / MANU FERNANDEZ

Jannik Sinner hat zum ersten Mal in seiner Karriere das ATP-1000-Turnier in Madrid gewonnen. Es ist bereits der fünfte Turniersieg für den Südtiroler auf dieser Stufe in Folge. Bisher ist das keinem Spieler gelungen. Sinner hatte zuvor bereits die Turniere in Paris, Indian Wells, Miami und Monte-Carlo gewonnen.

Wie schon während des ganzen Turniers hinterliess Sinner auf dem Sand von Madrid auch im Final einen starken Eindruck. Gegner Alexander Zverev (GER) – immerhin die Nummer 3 der Welt – war absolut chancenlos und unterlag in zwei Sätzen 1:6, 2:6. Nach nur 58 Minuten stand der Sieg der Weltnummer 1 Sinner fest.

Bereits am Mittwoch beginnt in Rom das nächste ATP-1000-Turnier, wo Sinner seinen Rekord ausbauen könnte. In der italienischen Hauptstadt wartet der Südtiroler noch auf seinen ersten Turniersieg. Auch bei den French Open (ab dem 24. Mai) konnte Sinner bislang noch nicht jubilieren.

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