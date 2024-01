Legende: Ein nachdenklicher Rafael Nadal Abermals streikt sein Körper. Keystone/AP Photo/Tertius Pickard

Die Australian Open werden am nächsten Sonntag ohne Rafael Nadal beginnen.

Der 2-fache Melbourne-Gewinner (2009 und 2022) muss stattdessen eine nächste Verletzung auskurieren.

Der Mallorquiner zog sich die Blessur am Hüftmuskel wenige Tage zuvor bei seiner Rückkehr in Brisbane zu.

Vor ziemlich genau einem Jahr musste sich Rafael Nadal unfreiwillig von der Grand-Slam-Bühne verabschieden. Er unterlag damals in der 2. Runde dem Amerikaner Mackenzie Mcdonald in 3 Sätzen. Der Titelverteidiger war dabei offensichtlich geschwächt und beklagte Hüftbeschwerden, die sich als langfristiges Problem herausstellten.

So blieb der 37-Jährige in der Folge während der kompletten Saison den Tenniscourts fern und meldete sich erst Anfang Januar 2024 in Brisbane zurück. Wie Nadal nun aber in den sozialen Medien bekanntgegeben hat, wird es vorerst nicht zum Major-Comeback kommen.

Stattdessen muss er sich schweren Herzens von den Australian Open zurückziehen, die vom 14. bis 28. Januar in Melbourne stattfinden.

Nach nur 3 Spielen zur nächsten Auszeit gezwungen

Während seines 3. Matches im Viertelfinal von Brisbane, den der Mallorquiner gegen den Einheimischen Jordan Thompson (ATP 55) trotz 3 Matchbällen mit 7:5, 6:7, 3:6 verloren hatte, traten Schmerzen im linken Oberschenkel auf. Ein MRT-Untersuch bei der Ankunft in Melbourne brachte nun einen Mikroriss in einem Hüftmuskel zum Vorschein.

Es handle sich nicht um jene Stelle, an der er sich die letzte langwierige Verletzung zugezogen habe. «Das ist eine gute Nachricht», so Nadal. Und trotzdem hat der jüngste Rückschlag Konsequenzen: «Ich bin aus diesem Grund noch nicht in der Lage, über 5 Sätze ans Leistungslimit gehen zu können», schlussfolgert der Spanier. Er reist deshalb in seine Heimat zurück, will sich dort in medizinische Pflege begeben und sich Zeit lassen zur Erholung.