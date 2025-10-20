Das Programm auf Court 1
- 12:00 Uhr – Doppel, 1. Runde: Austin Krajicek (USA)/Nikola Mektic (CRO) – Marc-Andrea Hüsler (SUI)/Jakub Paul (SUI)
- Im Anschluss – Doppel, 1. Runde: Pierre-Hugues Herbert (FRA)/Nicolas Mahut (FRA) – Joao Fonseca (BRA)/Rafael Matos (BRA)
- Nicht vor 15:30 Uhr – Einzel, 1. Runde: Rémy Bertola (SUI) – Jaume Munar (ESP)
- Im Anschluss – Doppel, 1. Runde: Robert Cash (USA)/JJ Tracy (USA) – Sander Arends (NED)/Luke Johnson (GBR)
Das Programm auf dem Center Court
- 14:00 Uhr – Einzel, 1. Runde: Jenson Brooksby (USA) – Alexandre Muller (FRA)
- Im Anschluss – Einzel, 1. Runde: Lorenzo Sonego (ITA) – Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
- Nicht vor 18:30 Uhr – Eröffnungszeremonie
- 20:00 Uhr – Einzel, 1. Runde: Jakub Mensik (CZE) – Henry Bernet (SUI)
Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet.
Programm-Änderungen vorbehalten.