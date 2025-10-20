 Zum Inhalt springen

Live-Tennis aus Basel bei SRF Swiss Indoors total: Beide Courts durchgehend im Livestream

Turniertag 1 bei den Swiss Indoors in Basel: Hier sehen Sie sämtliche Spiele in voller Länge im unkommentierten Livestream.

20.10.2025, 09:48

Das Programm auf Court 1

  • 12:00 Uhr – Doppel, 1. Runde: Austin Krajicek (USA)/Nikola Mektic (CRO) – Marc-Andrea Hüsler (SUI)/Jakub Paul (SUI)
  • Im AnschlussDoppel, 1. Runde: Pierre-Hugues Herbert (FRA)/Nicolas Mahut (FRA) – Joao Fonseca (BRA)/Rafael Matos (BRA)
  • Nicht vor 15:30 Uhr Einzel, 1. Runde: Rémy Bertola (SUI) – Jaume Munar (ESP)
  • Im AnschlussDoppel, 1. Runde: Robert Cash (USA)/JJ Tracy (USA) – Sander Arends (NED)/Luke Johnson (GBR)

Das Programm auf dem Center Court

  • 14:00 Uhr – Einzel, 1. Runde: Jenson Brooksby (USA) – Alexandre Muller (FRA)
  • Im AnschlussEinzel, 1. Runde: Lorenzo Sonego (ITA) – Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
  • Nicht vor 18:30 Uhr – Eröffnungszeremonie
  • 20:00 Uhr Einzel, 1. Runde: Jakub Mensik (CZE) – Henry Bernet (SUI)

Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet.
Programm-Änderungen vorbehalten.

